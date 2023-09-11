Растет число случаев списывания денег со счетов клиентов Bolt: как в руки мошенников могли попасть важные данные

"Случаи неясных платежей встречаются, пусть и редко, но случаются, правда, чаще всего выясняется, что их данными без ведома хозяина пользовались его домочадцы или другие близкие", – сказал глава Bolt в Литве .

Глава Bolt в Литве Андрюс Пацявичюс повторяет: из их системы никакой утечки данных не было. Он обратил внимание на то, что платформа не хранит никакие данные о платежах клиентов – за это отвечают третьи лица, осуществляющие стандарты учета платежных карт.

"Чаще всего со счетов списывают двузначные суммы, мошенники пользуются данными кредитных карт клиентов. Как третьи лица получают конфиденциальные данные, непонятно, сейчас уточняются обстоятельства", – сказал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

Правда, таких случаев может быть и больше, поскольку не все пострадавшие обращаются в полицию.

По данным полиции, за этот год поступило 62 заявления о присвоении денег, связанных с Bolt - деньги были списаны, хотя услугами клиенты не пользовались.

В сентябре в редакцию Delfi обратились несколько читателей, рассказавшие о практически идентичных ситуациях. Люди замечают, что с их счетов списывают средства через приложение Bolt, даже когда они не пользуются услугами компании.

Эксперт по кибербезопасности, с которым говорил Delfi высказал предположение, что часть данных клиентов могли быть получены не через платформу Bolt, а через поставщика платежных услуг, отвечающего за сохранность данных. Мало того, такие случаи фиксировались не только в Литве, но и в Эстонии, где зарегистрирована платформа.

Больше месяца назад портал Delfi рассказывал историю Эдвардаса, со счета которого через приложение Bolt сняли почти 200 евро. Мужчине удалось вернуть деньги, но обстоятельства их списывания так и не выяснились. Мужчина подозревал утечку с платформы Bolt.

Через месяц редакция Delfi получила еще несколько писем, в которых были описаны практически идентичные ситуации. Читатели жаловались, что обращались в Bolt, но им ситуацию никто не разъяснил.

Журналистам представители компании сказали, что расследуют каждый случай. "Мы можем заверить, что серьезно относимся к защите персональных данных. Мы тщательно расследуем каждый случай, связанные с платежами", – сказал Пацявичюс.