Работодателям требуются тысячи работников: в какой сфере легче всего найти работу

35,1% всех предложений - это были рабочие места для квалифицированных работников и операторов. Больше всего требуется водителей большегрузных машин и других грузовых машин, а также водителей автобусов, механиков, продавцов, поваров, барменов, медсестер, специалистов в сфере рекламы и работников других специальностей.

В некоторых муниципалитетах требуются учителя и представители других профессий. Предлагают немало сезонных работ в сфере сельского хозяйства и обслуживания.