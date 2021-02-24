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Литовские работодатели говорят, что они столкнулись с серьезным вызовом в вопросе вакцинации работников от коронавируса, поскольку многие жители с недоверием относятся к вакцине. Работодатели думают о возможности компенсировать людям потраченное на вакцинацию время и стоимость вакцины.
Skiepai nuo ŽPV
Skiepai nuo ŽPV
© Shutterstock

"Этот вопрос тяготит всех работодателей. Мы видим вызов, не знаем, что делать с большим количеством недовольных людей. Людей, которые с недоверием относятся к вакцине - очень много", – сказал в передаче "День на Delfi" глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас.

По его словам, работодатели думают, что им предпринять для вакцинации работников.

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"Мы готовы мотивировать работников даже материально, поскольку самое большое наше богатство - человеческие ресурсы", – сказал Арлаускас.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене считает, что работникам стоит компенсировать и потраченное на вакцинацию время и стоимость вакцины.

"Могли бы компенсировать время или использовать уже существующую практику. Это как с вакцинами от гриппа, клещевого энцефалита, когда компании организуют приезд специалистов на предприятие или в компанию и прививают всех желающих бесплатно и в рабочее время. Если это небольшая компания, человеку дают свободное время, которое оплачивают, и компенсируют стоимость вакцины", – сказала Ругинене.

Кроме того, по ее мнению, надо просвещать людей, чтобы они поняли, какую пользу приносит вакцинация.

"Надо понять одно - в этом должен быть заинтересован работодатель, поскольку заболевший работник "выпадает" из цепи, его надо кем-то заменить, а если больных много, то может остановиться производство. Этого не хочет никто из работодателей", – сказала Ругинене.

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