Работники Департамента миграции в отчаянии: рабочая нагрузка нечеловеческая

Митинг состоялся около здания правительства.
"Мы хотим жить достойно. Мы хотим получать достойную зарплату; большая часть наших работникох, около 83%, сейчас получает меньше 1000 евро", – сказала председатель профсоюза работников департамента Рута Герикене.
"Если бы я жила одна, то мне, наверное, этой зарплаты хватило, но я - мать двоих детей. Кружки, школа, рабочие тетради – за все нужно платить. Если бы не было зарплаты мужа, я бы не выжила", – сказала специалист департамента Ольга Грубицкая.
Работники миграционной службы говорят, что их зарплата не соответствует нагрузке. В департамент поступают сотни звонков, электронных писем с просьбой о предоставлении убежища от украинцев и белорусов. А есть еще и граждане третьих стран, которые хотят работать в Литве.
"Нагрузка с 2020 г. выросла в 3 раза. Это нечеловеческая нагрузка", – сказала глава ДМ Эвелина Гудзинскайте.
Такая работа требует и эмоциональной выдержки.
"Это работа в стрессе. Приходят разные клиенты, не все хорошо настроены. Нагрузка большая, времени для отдыха нет, иногда жертвуем и обеденным перерывом", – сказала специалист департамента Юрате Жижите.
Профсоюз опасается: если темпы работы не сбавятся, это только вопрос времени, когда будет допущена человеческая ошибка, и в страну попадут террористы, агенты Кремля и другие опасные люди.
"Мы спрашиваем: нормальна ли такая рабочая нагрузка? Это угроза и национальной безопасности, а кто будет отвечать, если мы запустим в Литву непонятных людей?" – вопрошала глава профсоюза "Солидарность" (Solidaruma) Кристина Крупавичене.
Департамент миграции сейчас ищет 50 работников, но желающих не может найти. Конкурсы объявляют по 4 раза, а выбирают из 1 кандидата.
"Главное общие способности – высшее образование, иностранные языки и способность думать", – сказала Гудзинскайте.
В следующем году на зарплаты дополнительно предусмотрен 1,6 млн. евро. Профсоюз просит в два раза больше, чтобы зарплаты подняли не на 15, а на 30%.
"Мы последовательно повышаем зарплаты в Департаменте миграции с 2021 г. фонд зарплат вырос на 63%", – сказала глава Министерства внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
Однако профсоюзы такой подход критикуют.
"Говорят A, но не говорят Б. На самом деле были выделены дополнительные позиции и на этих людей - дополнительные средства. Это не было повышением зарплат", – сказала Герикене.
Участники протеста выразили надежду на то, что к ним прислушаются представители власти, но представители праительства к участникам митинга в среду не вышли.