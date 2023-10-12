Работники Департамента миграции в отчаянии: рабочая нагрузка нечеловеческая

Митинг состоялся около здания правительства.

"Мы хотим жить достойно. Мы хотим получать достойную зарплату; большая часть наших работникох, около 83%, сейчас получает меньше 1000 евро", – сказала председатель профсоюза работников департамента Рута Герикене.

"Если бы я жила одна, то мне, наверное, этой зарплаты хватило, но я - мать двоих детей. Кружки, школа, рабочие тетради – за все нужно платить. Если бы не было зарплаты мужа, я бы не выжила", – сказала специалист департамента Ольга Грубицкая.

Работники миграционной службы говорят, что их зарплата не соответствует нагрузке. В департамент поступают сотни звонков, электронных писем с просьбой о предоставлении убежища от украинцев и белорусов. А есть еще и граждане третьих стран, которые хотят работать в Литве.

"Нагрузка с 2020 г. выросла в 3 раза. Это нечеловеческая нагрузка", – сказала глава ДМ Эвелина Гудзинскайте.

Такая работа требует и эмоциональной выдержки.