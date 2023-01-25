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Путешественник Ауримас Валуявичюс поделился радостной вестью - он преодолел больше 1000 морских миль за один месяц.
Путешественник из Литвы в одиночку за месяц преодолел больше 1000 морских миль
© Asmeninis albumas

"1000 миль пройдены! Уже больше 2000 км! Так прошел первый месяц в Атлантическом океане. Много волн, ветра, смены настроений, много гребков было сделано, стиснув зубы, но много и с улыбкой на лице и искренним смехом, я гребу в океане! Этим все сказано. Я воплощаю мою мечту в реальность, что может быть лучше. Мы живем только раз, давайте радоваться", – писал он.

Напомним, что Валуявичюс решил в одиночку переплыть Атлантический океан (от Европы до Северной Америки) на одноместной лодке за 110 дней или быстрее, он гребет по 14 часов в сутки. Так Валуявичюс хочет отметить 90-летие полета через Атлантический океан литовских пилотов С.Дарюса и С.Гиренаса, зафиксировать рекорд Литвы и улучшить мировой рекорд.

Если ему это удастся, он станет первым литовцем, преодолевшим такой маршрут и третьим человеком в мире.

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