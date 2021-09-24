Провокации Беларуси стали еще более дерзкими: впервые нелегал вел себя таким образом

Лаворишкская застава - это 22 км границы с Беларусью.

По словам Кириловаса, в 2019 г. там была установлена современная система видеонаблюдения, проложен волоконно-оптический кабель Optasense.

"Эти две системы дополняют друг друга, поэтому перейти границу незамеченным практически невозможно", – сказал Кириловас.

"Наша застава не входит в число тех, где нагрузка была одной из самых больших. Но я смело могу заявить, что мы все случаи нарушения границы выявили очень быстро", – заверил он.

Он сказал, что с 3 августа, когда в силу вступил запрет на принятие нелегалов, незаконно переходящих границу, на этом участке не впустили около 40 человек.

Он рассказал, что агрессивный способ попытки перехода границы был зафиксирован в минувший понедельник. Это был первый случай таких наглых действий нелегала.

"Практически во всех случаях не приходилось применять ни физическую силу, ни специальные средства. Только в понедельник пришлось развернуть наглого иранца. Он рассердился, что его не пускают, бранился и камнями бросался", – рассказал Кириловас, заметив, что и в этом случае физическую силу применять не пришлось.

"Через какое-то время мы видели, как на белорусской стороне появилась машина, которая увезла этих мигрантов", – сказал пограничник.

Кириловас сказал, что на таких поросших лесом территориях незаменимые помощники - кинологи с собаками

"Кинологи - большое подспорье. Фактически многое зависит от их успешной работы, здесь лес. Ведь людей иногда приходится искать в лесу, поэтому много работы у кинологов с собаками", – сказал он.

Специалист заметил, что нет какой-то системы, которая позволила бы предугадать, когда и в каком месте у границы могут появиться нелегалы.

"Я пытался отследить систему, но ее нет. И среди бела дня идут, и ночью, и вечером, и утром. Даже в том, где появятся, нет системы. На всем участке 22 км фиксируются эти нарушения", – сказал Кириловас.

Он заметил, что количество белорусских пограничников у границы варьирует. Но в последнее время их стало меньше.

Кириловас рассказал, что были здесь о такие случаи, когда белорусские пограничники со щитами не впускали мигрантов на свою территорию.

Пограничник заметил, что сейчас фиксируют смену национальной принадлежности нелегалов.

"Это люди из других стран. В июле доминировали иракцы, а сейчас, когда мы не впускаем нелегалов, это Куба, Индия, Шри-Ланка, Иран", – сказал он.

По мнению Кириловаса, это потому, что не во всех странах знают, что Литва не пропускает нелегалов через границу.

"Организаторы нелегальной миграции ищут более широкий рынок. А сама информация видимо не во все страны попала", – предположил он.