Анализ на вызывающий опасения и впервые зафиксированный в Индии штамм, как и на другие варианты коронавируса, делались и до сих пор, однако, как утверждает Минздрав, из-за специфики анализа результатов приходится ждать около двух недель, когда люди, у которых установлен коронавирус, уже выздоравливают, а у тех, кто имел контакт, заканчивается изоляция.

"После выявления первых случаев дельта-штамма в стране принято решение дополнительно, помимо проводимых сейчас проверок на мутации, ввести анализ на свойственную дельта-варианту вируса мутацию всем, у кого установлен коронавирус. Результаты этих анализов бывают готовы в течение 24 часов и это позволяет ответственным учреждениям как можно скорее принять усиленные меры по управлению распространением опасных штаммов коронавируса", - указывает Минздрав.

Как отмечает министерство, после выявления опасного штамма Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) оперативно приступает к поиску имевших контакт с зараженным, проверяются и люди с контактами низкого уровня риска, а также те, у кого был контакт с уже имевшими контакт.

В случае необходимости НЦОЗ совместно с администрациями самоуправлений организует массовое тестирование на местах работы, в учебных учреждениях, домашних хозяйствах, на массовых мероприятиях или в более широком масштабе - географического региона.

Отмечается, что полиция также строже проверяет, как соблюдают изоляцию лица, у которых был контакт высокого риска с зараженными опасным штаммом коронавируса.

По последним данным, официально в Литве пока подтверждено шесть случаев дельта-штамма вируса, все они - привозные, проверяются тесты еще четырех человек из Игналинского и Висагинского районов.