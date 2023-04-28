Проверьте ваши договоры с поставщиками электричества: с 1 июля ждут важные перемены

Поставщики электричества и Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) отмечают, что договоры надо проверить уже сейчас и хорошо подумать, что предпринять, чтобы не пришлось платить в два раза дороже.

"Потребители должны быть активнее, мы призываем их это делать, побуждаем искать наилучший тариф, предложение, особенно тех, кто сейчас платит больше 20 центов за кВт/ч. Есть риск, что государство не продлит компенсации, тогда цены удвоятся, придется платить те цены, которые указаны в договорах. Например, если потребитель подписал договор с ценой 45 центов за кВт/ч, то до 1 он будет платить 28 центов, а после - 45 центов. Поэтому клиентов побуждают выбирать независимого поставщика", – сказал председатель совета ГСРЭ Ренатас Поцюс.

Собеседник сказал, то цены можно сравнить на платформе skaiciuokle.vert.lt. Надо ввести данные по индивидуальному расходу, а система покажет самое выгодное на данный момент предложение.

"Потребитель, увидев предложенный план, может сразу обратиться к поставщику и заключить договор. Мы стараемся, чтобы процесс либерализации стал еще более гармоничным. Мы создали инструмент, чтобы потребителю можно было просто выбрать подходящий план - здесь есть все планы и предложения", – сказал Поцюс.

Он заметил, что понимает - не все люди активны. Поэтому правительство предложило поправки, согласно которым, компании смогут снижать тарифы в одностороннем порядке.

Представитель Ignitis Андрюс Каваляускас сказал, что сейчас цены снизились, сейчас самое время менять план.

"До 1 июля жители получают компенсации, поэтому часть людей, видимо, забыла, что реальная цена в их планах выше. Я очень рекомендую проверить договоры и поменять план.

В январе на бирже электричество стоило 11–12 центов, в марте меньше 9 центов, а во вторник – самый дешевый час был 3 центра, дорогой – 13 центов. Значит, люди могут платить 20 с чем-то центов. Пора задуматься, с приходом июля будет поздно", – напомнил Каваляускас.

По его словам, с 1 июля вступит в силу цена, указанная в договорах, поэтому, если люди ничего не будут делать, им придется платить намного дороже, чем сейчас.