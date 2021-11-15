Протестовавшие в Вильнюсе и Каунасе родители призывали не прививать детей и обратились к Шимоните

Молодая участница протеста сказала, что понимает, что "паспорт возможностей" - это средство ограничения распространения болезни, но своих детей от коронавируса она пока не будет прививать.

"Сама я пока воздержусь, у меня еще маленькие сыновья. Один ходит в школу, но, я думаю, мы пока не будем прививаться", – сказала она.

Женщина принесла плакат, на котором было написано: "У каждого есть возможность оставаться человеком. Без сегрегации, насмешек и унижения. Я за уважение и сочувствие к тому, кто находится рядом со мной. Для этого "паспорт возможностей" не нужен. Оставьте детей в покое, свободными, здоровыми и счастливыми – со всеми возможностями!".

"Прошу играть в свои игры на своей площадке, детей не трогать. (…) Дети должны заниматься спортом, у них должен быть нормальный досуг", – сказала другая женщина, которая выступает не только против "паспорта возможностей", но и против масок для детей в школах.

Она не считает, что вирус представляет опасность для детей и утверждает, что предпринимаемые меры заставляют людей эмигрировать.

Как и во время других похожих акций протеста журналисты столкнулись с недоверием участников акций к СМИ.

"Мы не даем интервью Delfi, LNK я тоже не верю", – сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что, по мнению экспертов в сфере здравоохранения, один из вызовов в борьбе с COVID-19 - это защита непривитых детей и взрослых, с которыми они живут.

"Тяжело болезнь переносят подростки, которые могли быть привиты. Никто из родителей не хотел бы видеть своего ребенка в больнице, подключенного к кислородному аппарату. В последнее время к нам попадает немало тяжело больных детей, отделение заполнено, раньше такого не было", – сказала заведующая детским Инфекционным отделением Сантаришкской клиники Инга Ивашкявичене, призывая родителей думать не только о своем здоровье, но и о здоровье детей.

По ее словам, чаще всего заболевают дети в тех семьях, где родители непривиты, болеет вся семья.

По словам Ивашкявичене, чаще всего у детей бывают следующие симптомы ковида: температура (не всегда высокая), признаки заболевания верхних дыхательных путей, нарушения работы пищеварительного тракта, понос, рвота, тошнота. Она напомнила, что у переболевших коронавирусом детей в течение 6 месяцев могут проявляться остаточные явления, например, быстрая утомляемость, боль в суставах, мышечные боли, детям сложно учиться, сложно сосредоточиться.

Врач напомнила, что особенно опасен коронавирус для детей с хроническими заболеваниями или избыточным весом.

В Каунасе на акцию протеста одна женщина принесла куклу, истыканную шприцами. Другие участники акции принесли плакаты: "Пожертвуешь ли своим ребенком ради экспериментальной вакцинации?" "Руки прочь от моих детей!".

Организатор акции не согласилась говорить с журналистом Delfi, но другая участница акции рассказала о ее цели.

"Цель - вернуть детям детство. Такое, каким оно было. Без масок, без насилия, без закрытых школ. Знаете, вы играли в песочнице? Ведь это было самое лучшее в детстве. Сейчас детство со всякой вакцинацией, карантинами, террором в отношении родителей. Реально власти лишают детства, верните детство такое, какое было у нас. Неужели они не заслужили жизни в свободной и демократической стране?", – вопрошала она, напомнив, что сама она в 12 лет боролась за свободу Литвы.

"Но мы тогда не думали, что Литва будет такой закрытой, измученной, детям нужно общение, нужна свобода, беспечное детство. Шимоните, верните детям детство! Не терроризируйте детей, все мы дети одной страны. И привитые и нет, все мы - народ, Литва!" – прибавила участница акции.