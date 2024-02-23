Пропавшая в Вильнюсе 13-летняя девочка до сих пор не найдена

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus policijos nuotr.
Vilniaus policijos nuotr.
ФОТО: DELFI montažas

Пропавшая в Вильнюсе 19 февраля 13-летняя Меда Станкявичюте до сих пор не найдена. В поисках девочки участвует не только полиция, но и волонтеры.

В пятницу полиция информировала Delfi, что девочка до сих пор не найдена. Сообщается, что полиция проверяет всю поступающую информацию, ездит в указанные места, проверяет записи видеокамер. Информации много, но пока она не помогла расследованию.

В социальной сети Facebook люди делятся информацией о проверенных местах в Вильнюсе и Вильнюсском районе.

Волонтеры планируют 23 февраля, в 16.30 ч. ехать в Диджёи Реше и там продолжать поиски девочки, охватив большую территорию.

Delfi напоминает, что столичная полиция разыскивает пропавшую без вести Меду Станкявичюте (2010 г.р.). Полиция сообщает, что 19 февраля 13-летняя девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась. С ней никак не удается связаться.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы средней длины, волосы рыжего цвета. На ней была коричневая куртка с капюшоном, на котором изображены звезды, на ногах были кирзовые черные ботинки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просьба звонить следователю Миндаугасу Кимутису по номеру 8 700 58 128 или 112.

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