aA
В среду в Шяуляйском окружном суде поддерживающая государственное обвинение прокурор Вилма Видугирене предложила наказать бывшего литовского политика Альгирдаса Палецкиса девятью годами лишения свободы, а судимого вместе с ним за шпионаж жителя Вильнюса Деймантаса Бартаускаса освободить от уголовной ответственности.
Прокурор запрашивает для Палецкиса девять лет лишения свободы за шпионаж
© Šiaulių TV nuotr.

Представитель суда по связям с общественностью Витаутас Йончас информировал BNS, что прокурор сочла вину А. Палецкиса и Д. Бертаускаса доказанной данными, собранными в ходе досудебного и судебного процессов, материалами, собранными Департаментом госбезопасности, обнаруженными во время обысков документами и записями.

Статьи по теме:
В сообщении Ходорковского в Европарламенте упомянуты Avia Solutions Group и Палецкис  (46)
В деле подозреваемого в шпионаже Палецкиса завершено рассмотрение доказательств  (31)

По словам В. Видугирене, Д. Бертаускас признал свою вину во время процесса, его показания были последовательными и подробными, между тем, А. Палецкис менял свои версии в зависимости от новых данных, появлявшихся в деле.

Прокурор акцентировала, что у обоих обвиняемых были конкретные переписки с фамилиями судей, прокуроров и адвокатов, участвующих в деле о событиях 13 января 1991 года, о которых они должны были собирать информацию, поэтому они, несомненно, осознавали, какое преступление совершают, и что являются завербованными иностранным государством.

Говоря о Д. Бертаускасе прокурор отметила, что его подробные показания помогли раскрыть это тяжкое преступление, поэтому она просила суд освободить его от уголовной ответственности.

В случае с А. Палецкисом смягчающих вину обстоятельств не было обнаружено, а отягчающее обстоятельство – действие в организованной группе. Прокурор также добавила, что хотя судимости уже нет, ранее политик был осужден за деятельность подобного характера – отрицание агрессии СССР в январских событиях в Вильнюсе.

Заключительная речь прокурора состоит из 37 страниц текста, на следующем заседании, 22 июня, заключительные речи произнесут адвокаты А. Палецкиса Адомас Лютвинскас и Кестутис Рагайшис. Их речи также представляют собой внушительные по объему тексты.

Сам А. Палецкис сказал, что для его последнего слова будет достаточно 25 минут.

В этом деле А. Палецкису и Д. Бертаускасу предъявлены подозрения в шпионаже в пользу другого государства при действии в составе организованной группы. Бывший политик свою вину отрицает и утверждает, что проводил журналистское расследование. Д. Бертаускас свою вину признает.

Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение предположительно собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.

В качестве прочего вознаграждения упоминается помощь в установлении контактов с представителями российских политических партий с целью финансирования одной из зарегистрированных в Литве партий, а также помощь в установлении бизнес-контактов.

Обвиняемым, по утверждению прокуратуры, были сформулированы задачи сбора информации о должностных лицах и судьях, рассматривавших дело о событиях 13 января, а также информации о прочих делах, связанных с агрессией Россией против Литвы в 1990-1991 годах.

Кроме того, подозреваемые должны были найти в литовских госведомствах лиц, которые за незаконное денежное вознаграждение предоставили бы литовским правоохранительным органам не соответствующую действительности информацию о состоянии здоровья осужденного в деле о событиях 13 января Юрия Меля – стремились к тому, чтобы это повлияло на замену назначенного ему задержания на более мягкую меру пресечения или иным образом облегчило бы содержание Ю. Меля под стражей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Альгирдас Палецкис разводится с супругой (75)

Бывший политик Альгирдас Палецкис разводится с женой...

Суд продолжит рассмотрение дела обвиняемого в шпионаже Палецкиса (45)

Шяуляйский окружной суд (ШОС) во вторник намерен...

Суд вернул Палецкису изъятую карточку удостоверения личности (15)

В четверг Шяуляйский окружной суд (ШОС) смягчил меру...

Палецкис просит суд смягчить условия назначенного ему интенсивного надзора (28)

На состоявшемся во вторник закрытом заседании...

Суд изменил назначенные Палецкису меры интенсивного надзора (13)

В понедельник Шяуляйский окружной суд (ШОС) смягчил...

Суд приступил к рассмотрению дела Альгирдаса Палецкиса разрешено опросить Юрия Меля (23)

В понедельник Шяуляйский окружной суд (ШОС) приступил к...

TOP новостей

Правительство Литвы изменило порядок, правила карантина меняются  что ждет бизнес (61)

Правительство Литвы в среду решило вопрос...

Глава Минздрава Литвы: мы не хотим такого лета, какое было в прошлом году (17)

Правительство Литвы 19 мая решило ввести целый ряд...

По уровню заболеваемости коронавирусом Литва остается на втором месте - в чем причина (15)

По данным Европейского центра профилактики и контроля...

Прокурор запрашивает для Палецкиса девять лет лишения свободы за шпионаж (6)

В среду в Шяуляйском окружном суде поддерживающая...

Правительство Литвы изменило условия общения жителей (23)

В среду правительство Литвы решало вопрос карантинных...