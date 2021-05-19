Прокурор запрашивает для Палецкиса девять лет лишения свободы за шпионаж

Представитель суда по связям с общественностью Витаутас Йончас информировал BNS, что прокурор сочла вину А. Палецкиса и Д. Бертаускаса доказанной данными, собранными в ходе досудебного и судебного процессов, материалами, собранными Департаментом госбезопасности, обнаруженными во время обысков документами и записями.

По словам В. Видугирене, Д. Бертаускас признал свою вину во время процесса, его показания были последовательными и подробными, между тем, А. Палецкис менял свои версии в зависимости от новых данных, появлявшихся в деле.

Прокурор акцентировала, что у обоих обвиняемых были конкретные переписки с фамилиями судей, прокуроров и адвокатов, участвующих в деле о событиях 13 января 1991 года, о которых они должны были собирать информацию, поэтому они, несомненно, осознавали, какое преступление совершают, и что являются завербованными иностранным государством.

Говоря о Д. Бертаускасе прокурор отметила, что его подробные показания помогли раскрыть это тяжкое преступление, поэтому она просила суд освободить его от уголовной ответственности.

В случае с А. Палецкисом смягчающих вину обстоятельств не было обнаружено, а отягчающее обстоятельство – действие в организованной группе. Прокурор также добавила, что хотя судимости уже нет, ранее политик был осужден за деятельность подобного характера – отрицание агрессии СССР в январских событиях в Вильнюсе.

Заключительная речь прокурора состоит из 37 страниц текста, на следующем заседании, 22 июня, заключительные речи произнесут адвокаты А. Палецкиса Адомас Лютвинскас и Кестутис Рагайшис. Их речи также представляют собой внушительные по объему тексты.

Сам А. Палецкис сказал, что для его последнего слова будет достаточно 25 минут.

В этом деле А. Палецкису и Д. Бертаускасу предъявлены подозрения в шпионаже в пользу другого государства при действии в составе организованной группы. Бывший политик свою вину отрицает и утверждает, что проводил журналистское расследование. Д. Бертаускас свою вину признает.

Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение предположительно собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.

В качестве прочего вознаграждения упоминается помощь в установлении контактов с представителями российских политических партий с целью финансирования одной из зарегистрированных в Литве партий, а также помощь в установлении бизнес-контактов.

Обвиняемым, по утверждению прокуратуры, были сформулированы задачи сбора информации о должностных лицах и судьях, рассматривавших дело о событиях 13 января, а также информации о прочих делах, связанных с агрессией Россией против Литвы в 1990-1991 годах.

Кроме того, подозреваемые должны были найти в литовских госведомствах лиц, которые за незаконное денежное вознаграждение предоставили бы литовским правоохранительным органам не соответствующую действительности информацию о состоянии здоровья осужденного в деле о событиях 13 января Юрия Меля – стремились к тому, чтобы это повлияло на замену назначенного ему задержания на более мягкую меру пресечения или иным образом облегчило бы содержание Ю. Меля под стражей.