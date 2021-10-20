Прокурор просит суд взять ранившего охранника мужчину под арест

Прокуратура также сообщила, что дело переквалифицировано в нанесение тяжкого увечья опасным для других людей способом лицу, выполнявшему свою работу (7 и 10 ч. 135 ст. УК).
Напомним, что жуткая история произошла в Вильнюсе 19 октября. Конфликт из-за маски, которую не хотел надевать покупатель, разгорелся в магазине Rimi на ул. Л.Асанавичютес. Покупатель напал на охранника, потом бросился бежать. Охранник вызвал полицию и побежал за нарушителем порядка.
Увидевэто, беглец вытащил пистолет и прострелил охраннику ноги. Практически в то же время к магазину подъехала полиция, и стрелок (1979 г.р.) был задержан. Выяснилось, что мужчина ранее в поле зрения полиции не попадал.
Пистолетом Glock он пользовался законно, у него было разрешение на оружие. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 2 до 12 лет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве вскоре вступит в силу дополнительное ограничение для магазинов (126)
Минздрав Литвы принял решение с 22 октября ввести...
В Сантаришкской клинике лежат десять детей с COVID-19 (12)
В Литве растет уровень заболеваемости COVID-19 среди...
Министерство предлагает продлить школьные каникулы на два дня (8)
Министерство науки, образования и спорта Литвы...
Литва вручила Беларуси ноту из-за непрекращающихся случаев нарушения госграницы (36)
Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту...
С пятницы в магазины Lidl будут пускать клиентов только с "паспортом возможностей" (121)
С пятницы во всех магазинах торговой сети Lidl в Литве...