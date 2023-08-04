Прокуратура отказалась начинать расследование в связи с высказываниями Валотки о польских топонимах

Как сообщалось ранее, депутат Сейма Чеслав Ольшевский обратился в прокуратуру по поводу высказываний Валотки. В заявлении депутата указывалось, что Валотка, участвовавший в передаче Aktualus pokalbis (Актуальная беседа) радиостанции LRT, своими высказываниями мог разжигать национальную рознь.

Как сообщила прокуратура, при оценке полученных сведений и заявления не было выявлено прямого или косвенного разжигания ненависти, оскорблений, клеветы или насмешек в адрес определенной части населения или группы. Таким образом, установлено, что выбранная Валоткой в ​​ходе дискуссии риторика, высказанные формулировки и сравнения не влекут за собой уголовную ответственность.