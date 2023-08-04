04 августа 2023 г. 08:22

Прокуратура отказалась начинать расследование в связи с высказываниями Валотки о польских топонимах

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Audrius Valotka
Audrius Valotka
ФОТО: Asmeninio archyvo nuotr.

Вильнюсская окружная прокуратура приняла решение не начинать досудебное расследование в отношении высказываний начальника Государственной инспекции по языку (ГИЯ) Аудрюса Валотки и возможного разжигания национальной розни.

Как сообщалось ранее, депутат Сейма Чеслав Ольшевский обратился в прокуратуру по поводу высказываний Валотки. В заявлении депутата указывалось, что Валотка, участвовавший в передаче Aktualus pokalbis (Актуальная беседа) радиостанции LRT, своими высказываниями мог разжигать национальную рознь.

Как сообщила прокуратура, при оценке полученных сведений и заявления не было выявлено прямого или косвенного разжигания ненависти, оскорблений, клеветы или насмешек в адрес определенной части населения или группы. Таким образом, установлено, что выбранная Валоткой в ​​ходе дискуссии риторика, высказанные формулировки и сравнения не влекут за собой уголовную ответственность.

ELTA напоминает, что глава ГИЯ в эфире радиостанции LRT заявил, что таблички с польскими топонимами в Вильнюсском районе не только отмечают историческую оккупированную поляками территорию, но и противоречат законам Литвы.

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