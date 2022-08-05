"Прокуроры Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции, оценив имеющуюся информацию, сегодня начали досудебное расследование в соответствии с 1 частью статьи 118 Уголовного кодекса Литовской Республики. Расследование начато в связи с возможными действиями ассоциации "Международный форум добрососедства" и связанных с ней лиц против Литовской Республики.
Досудебное расследование проведут сотрудники Бюро криминальной полиции Литвы, расследование организуют и контролируют прокуроры Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.
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