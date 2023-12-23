Произошло рождественское чудо: кратковременно вернулась зимняя погода

Появившееся на короткое время ясное небо порадует лишь некоторых жителей страны.

Во многих местах ожидаются осадки. Снег продолжит выпадать время от времени на большей части территории страны, а на юго-западе по-прежнему вероятен дождь.

Будет дуть сильный западный ветер, порывы которого местами достигнут 15-20 м/с.

На побережье в первой половине дня ветер временами будет дуть до 22 м/с.

В ночь на воскресенье во многих районах еще ожидаются осадки, но уже должен преобладать снег.

Облачность сохранится, ясное небо будет редким. Западный, северо-западный ветер постепенно утихнет, но порывы на побережье все равно будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха опустится до 0-4 градусов холода и лишь местами останется умеренно положительной. Там, где подморозит, нужно остерегаться гололеда, покрывающего дороги и тротуары.

На Рождество циклон уже практически уйдет, атмосферное давление повысится еще больше.