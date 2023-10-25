Программист ответил премьеру: почему мы внезапно становимся виновниками и должниками?

Свою территорию – въезд, забор, тротуар, освещение, место для парковки семья оборудовала сама, иногда присмотр за этой территорией обходится и в 100 евро в месяц. Даже за газоном около дома за забором, принадлежащим государству, семья смотрит сама - косит, поливает.

Якутавичюс подчеркнул, что инфраструктуру в квартале оборудовала компания, которая его строила, все это вошло в цену их коттеджа.

"Наша семья состоит из 5 человек: двое работают, трое - школьники. Мы считаем себя семьей среднего класса. На окраине Вильнюса у нас есть коттедж площадью 99 кв. м, построенный и купленный в 2016 г. Коттедж, потому что на рынке не было (а сейчас тем более нет) доступного жилья для 5 человек. Можно купить квартиру 120-150 кв. м, но в ней все равно было бы сложно разместить три детских комнаты. Детские комнаты - это "карманы" по 10 кв. м. В нашей спальне площадью 10-11 кв.. м стоит только кровать, несколько тумбочек и встроенный шкаф. Вдвоем вокруг кровати пройти сложно", – пишет он.

Якутавичюс объяснил, что его запись в фейсбуке появилась после дискуссий в фейсбуке с "радио" консерваторов и высокомерного заявления премьер-министра Ингриды Шимоните.

"Еще сколько-то я зарабатываю дополнительно по вечерам, жертвуя свое время. Какую-то сумму получаем в виде "детских" денег, выплат по инвалидности на одного из детей (но это копейки, по сравнению с расходами). "Чистые" доходы нашей семьи в среднем составляют 3600 евро в месяц, может, чуть больше. Это по 700 евро на человека. Много? Кажется, да. Но я не буду перечислять все расходы, платы за кружки. Да, мы стараемся жить нормально, чтобы дети были заняты, чему-то учились, но школа – государственная, на частную денег нет. Но при том, что школа государственная, бесплатная, если не брать в расчет питание и обязательную форму", – писал он.

У семьи есть один автомобиль, второй она не может себе позволить. Доходы обоих родителей вместе после уплаты налогов - около 3000 евро.

"Задолженность за имущество (на 1 января 2021 г.) составляла 127 000 евро, рыночная стоимость сейчас где-то 250 000 евро. Еэе сколько-то стоят участок, парковка и др. За это платили сами, часть цены погасили за счет денег от продажи другого жилья и помощи родителей. По ипотеке взнос составляет 400 евро. После роста процентной ставки - было бы 500 евро, но часть суммы погасили родители, когда продали старую квартиру", – сказал он.

"Но сейчас, когда я вижу, какой налог еще придется платить за жилье – да, по максимуму это 200 евро в месяц (а тут еще хотят и поднять налоги для самозанятых, это мои дополнительные доходы), для нас это было бы очень тяжелым обязательством", – писал он, заметив, что в таком случае придется отказываться от детских кружков, лагерей, своевременной помощи частных врачей или чего-то еще.

"В нормальный ресторан за свой счет мы ходили года 2 назад. Летом немало денег уходит на детские лагеря (работать-то надо). Отправиться за границу в отпуск мы не можем себе позволить, так пока такую роскошь себе могу позволить только я и то не каждый год", – писал мужчина, заметив, что ему очень неприятно все выкладывать публично.

По словам Якутавичюса, недешево обходятся услуги частных клиник – услуги окулистов, зубных врачей, аллергологов и т.д., поскольку в государственном секторе некоторые услуги недоступны (несмотря на то, что ОНЗ семья платит исправно) или вовремя получить невозможно. У семьи есть нетипичные расходы - терапия для ребенка с недугом (это стоит больше, чем семья получает за инвалидность ребенка).

"И тут слышишь высокомерные заявления премьера с ее коммунистической свитой, она говорит, что мы слишком хорошо живем (поскольку налог на недвижимость не всеобщий, его платят не все?), поэтому мы накажем всех налогами. Несмотря на то, что большое жилье в нашем случае - это необходимость, а не роскошь", – возмущается Якутавичюс, прибавляя, что и имущество-то еще не его – оно заложено банку.

"И муниципалитет уже получает мой подоходный налог, а еще туда же хотят направить налог на недвижимость, не снижая ПН – куда уходят МОИ деньги, господа?" – сказал он.

Якутавичюс отметил, что никаких услуг и денег от государства больше не просит и не получает.

"Я прошу лишь об одном – не мешайте мне и моей семье зарабатывать больше, не выдавать нас за богачей и говорить. Да, я понимаю, есть люди, которые живут хуже, зарабатывают меньше. Но ориентация на более низкий уровень порочна, ведь всегда можно найти, кто живет хуже. Почему мы не равняемся на тех, кто что-то хуже делает?“, – вопрошал он.