Прогноза на выходные – хорошие новости: станет суше, понемногу начнет повышаться температура

В пятницу погоду в Литве обусловит юго-западная часть циклона. Днем ожидается переменная облачность: утром будет облачно, особенно на юго-востоке страны. Днем, начиная с северо-запада, облака начнут уходить, станет больше прояснений. В большинстве районов ожидаются осадки: на юго-востоке ожидаются дожди средней интенсивности и затяжные, в других осадки будут небольшими и кратковременными.

Будет дуть западный, северо-западный ветер 8–13 м/с. Воздух прогреется до 13–15 градусов тепла, у моря и на юго-востоке будет всего 10–12 градусов.