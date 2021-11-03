Прогноз синоптиков неутешительный: перемены будут неприятными

В четверг ночью больше всего осадков ожидается на северо-востоке страны, днем - почти повсюду. Более интенсивные осадки возможны на западе страны. Ветер немного успокоится. Ночью будет 1-6 градусов тепла. Днем будет сыро, температура воздуха 6-11 градусов тепла.

В пятницу усилится ветер. По-прежнему ожидаются осадки. Ночью будет 4-9, днем 6-11 градусов тепла.