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В ближайшие дни погода в Литве будет находиться под влиянием зоны низкого давления. Дожди во многих районах начались еще ночью. Днем также прогнозируют осадки. Ветер с южного, юго-западного сменит направление на юго-западный, западный. Тепла уже не будет. Воздух прогреется всего до 6-11 градусов тепла.
Прогноз синоптиков неутешительный: перемены будут неприятными
© DELFI / Julius Kalinskas

В четверг ночью больше всего осадков ожидается на северо-востоке страны, днем - почти повсюду. Более интенсивные осадки возможны на западе страны. Ветер немного успокоится. Ночью будет 1-6 градусов тепла. Днем будет сыро, температура воздуха 6-11 градусов тепла.

В пятницу усилится ветер. По-прежнему ожидаются осадки. Ночью будет 4-9, днем 6-11 градусов тепла.

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