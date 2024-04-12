Прогноз синоптика: в воскресенье ожидаются опасные явления

По ее словам, в пятницу днем погоду в Литве обусловит уходящий циклон, его юго-западная часть.

"Будет пасмурно, во второй половине дня прояснения возможны в основном на востоке страны. Местами пройдут небольшие дожди. Наибольшая вероятность осадков - на западе и на юго-западе.

Будет дуть сильный ветер, в восточной части - до 14 м/с. Днем в большинстве районов будет 11–16 градусов тепла. На западе и у моря будет всего 7–10 градусов тепла", – сказала Дауноравичюте.

По ее словам, мрачной погода будет и в субботу.

"Будет пасмурно, прояснения возможны лишь местами. В большинстве районов будет идти дождь, днем осадки будут небольшими. По-прежнему будет ветрено. Ночью будет 5–10, а днем 11–16 градусов тепла, только у моря будет немного прохладнее", – сказала Delfi синоптик.