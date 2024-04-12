Прогноз синоптика: в воскресенье ожидаются опасные явления

 
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ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas
Синоптик Инета Дауноравичюте представила порталу Delfi прогноз на выходные. По ее словам, в воскресенье циклон покажет себя в полную силу, возможны опасные явления. Неприятной погода будет и на следующей неделе.

По ее словам, в пятницу днем погоду в Литве обусловит уходящий циклон, его юго-западная часть.

"Будет пасмурно, во второй половине дня прояснения возможны в основном на востоке страны. Местами пройдут небольшие дожди. Наибольшая вероятность осадков - на западе и на юго-западе.

Будет дуть сильный ветер, в восточной части - до 14 м/с. Днем в большинстве районов будет 11–16 градусов тепла. На западе и у моря будет всего 7–10 градусов тепла", – сказала Дауноравичюте.

По ее словам, мрачной погода будет и в субботу.

"Будет пасмурно, прояснения возможны лишь местами. В большинстве районов будет идти дождь, днем осадки будут небольшими. По-прежнему будет ветрено. Ночью будет 5–10, а днем 11–16 градусов тепла, только у моря будет немного прохладнее", – сказала Delfi синоптик.

В воскресенье ночью дожди пройдут только местами, а днем с запада придет атмосферный фронт, в большинстве районов ожидаются осадки.

"По-прежнему будет дуть ощутимый ветер. Ну, а днем он усилится до 8–13 м/с, в большинстве районов ожидаются порывы до 15–20 м/с. Ночью будет 4–9 градусов тепла, а в воскресенье днем 10–15 градусов", – сказала Дауноравичюте.

В понедельник погода будет похожей.

"Часто будут идти дожди, местами осадки будут сильными. Температура будет на несколько градусов ниже", – заметила она.

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