Прогноз погоды: в выходные возможны приятные перемены

Местами, в основном на западе и на севере, ветер усилится до 15–20 м/с. Будет ветрено и сыро, однако солнце успеет прогреть воздух до 2–7 градусов тепла. Холоднее всего будет на западе, а теплее – в центральной и южной части Литвы.

В субботу ночью давление будет расти. Облака рассеются. Небольшие осадки возможны лишь местами, в основном на северо-западе. Во многих районах условия на дорогах осложнит гололед. Утром будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В субботу днем над страной пройдет холодный атмосферный фронт. Во многих районах возможны кратковременные небольшие осадки. Будет дуть слабый, но холодный северо-западный, северный ветер. Днем будет 2–7 градусов тепла.

В воскресенье над Литвой установится зона высокого давления. Будет малооблачная, местами ясная погода. Особых осадков не прогнозируется. Ночью местами снова ожидается гололед, он сохранится до обеда. Будет дуть слабый северный ветер. Ночью будет 2–7 градусов мороза. Днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

По нынешним данным, новая неделя начнется с сухой и спокойной погоды. По ночам ожидаются морозы, а днем будет выше нуля.