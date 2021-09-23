Прогноз погоды: потепление вряд ли порадует

Снова будет пасмурно. Во многих районах, начиная с запада, пойдут сильные дожди, особенно сыро будет на западе. Усилится южный, юго-западный ветер, на взморье его порывы достигнут 24 м/с.
Но, несмотря на дождь и ветер потеплеет: днем будет 9–14, у моря 15 градусов тепла.
В столице осадки прогнозируют после обеда, до конца дня пройдет небольшой дождь. Будет всего 10 градусов тепла.
В пятницу циклон ударит в полную силу. Ночью сильные дожди будут идти по всей Литве. Местами прогнозируют грозы.
Днем местами ожидаются небольшие осадки, больше осадков будет на востоке страны. Южный, юго-западный ветер сменится западным и северо-западным, ветер будет сильным и порывистым - у моря до 21–24 м/с. Ночью будет 6–8 на востоке и 10–11 градусов у моря. Днем воздух прогреется до 11–15 градусов тепла.
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