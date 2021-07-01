В четверг днем во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, с грозами и сильным ветром - до 15–18 м/с. Ночью будет 14–19, днем 25–30 градусов тепла.

В ночь на пятницу во многих районах, днем местами пройдут небольшие дожди, кое-где сильные, с грозами. Ночью будет 14–19, днем 24–29 градусов тепла.

В ночь на субботу местами пройдут небольшие дожди, кое-где с грозами. Ночью будет 14–19, днем 24–29 градусов выше нуля.

В ночь на воскресенье местами, днем во многих районах прогнозируют кратковременные осадки. Днем местами грозы. Ночью 13–18, днем 23–28 градусов тепла.

В ночь на понедельник местами, днем во многих районах прогнозируют кратковременные осадки. Днем местами грозы. Ночью 14–19, днем 23–28 градусов выше нуля.