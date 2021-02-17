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В среду погоду в Литве обусловит зона высокого давления. Днем будет облачно с прояснениями, но после обеда облачность снизится. Местами пройдет небольшой снег.
Прогноз на ближайшие дни: местами температура опустится до -25 градусов
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

Утром местами возможен небольшой туман и иней. Будет от 4 градусов мороза у моря до 9 градусов ниже нуля на северо-востоке.

В четверг над Литвой установится антициклон. Облака быстро рассеются, днем будет солнечно. Без осадков. Похолодает, утром в большинстве районов будет 17–22, на северо-востоке до 25 градусов мороза. Днем будет от 8 до 13 градусов мороза. Теплее будет у моря, в большинстве районов 9–12 градусов ниже нуля, прохладнее всего будет в Утенском и Вильнюсском районе.

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