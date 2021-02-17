Прогноз на ближайшие дни: местами температура опустится до -25 градусов

Утром местами возможен небольшой туман и иней. Будет от 4 градусов мороза у моря до 9 градусов ниже нуля на северо-востоке.

В четверг над Литвой установится антициклон. Облака быстро рассеются, днем будет солнечно. Без осадков. Похолодает, утром в большинстве районов будет 17–22, на северо-востоке до 25 градусов мороза. Днем будет от 8 до 13 градусов мороза. Теплее будет у моря, в большинстве районов 9–12 градусов ниже нуля, прохладнее всего будет в Утенском и Вильнюсском районе.