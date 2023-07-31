Прогноз на август: в Литве ожидается потепление

Днем на этой неделе жары не будет, зато ночи будут более теплыми.

В выходные, по словам климатолога Гинтаутаса Станкунавичюса, с юго-запада в Литву придет потепление, однако теплая погода будет сопровождаться дождями и грозам.

Кроме того, очень теплая погода в Литве не задержится, вскоре вернется обычное литовское лето.

В начале следующей недели (по данным на сегодняшний день) снова будет прохладно и дождливо, однако этот прогноз еще может измениться.