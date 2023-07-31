31 июля 2023 г. 17:26

Прогноз на август: в Литве ожидается потепление

 
ru.DELFI.lt
Palangoje – poilsiautojų rekordas
Palangoje – poilsiautojų rekordas
ФОТО: Mindaugas Milinis
На этой неделе больше всего осадков прогнозируют в среду на востоке страны и во вторник и в четверг на западе, правда, в скором времени ожидается потепление. Климатолог рассказал, каким будет последний месяц лета.

Днем на этой неделе жары не будет, зато ночи будут более теплыми.

В выходные, по словам климатолога Гинтаутаса Станкунавичюса, с юго-запада в Литву придет потепление, однако теплая погода будет сопровождаться дождями и грозам.

Кроме того, очень теплая погода в Литве не задержится, вскоре вернется обычное литовское лето.

В начале следующей недели (по данным на сегодняшний день) снова будет прохладно и дождливо, однако этот прогноз еще может измениться.

Данные долгосрочных прогнозов показывают, что в первой половине августа в наших краях будет больше осадков, а третья декада августа будет теплее обычного.

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