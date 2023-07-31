Прогноз на август: в Литве ожидается потепление

Днем на этой неделе жары не будет, зато ночи будут более теплыми.
В выходные, по словам климатолога Гинтаутаса Станкунавичюса, с юго-запада в Литву придет потепление, однако теплая погода будет сопровождаться дождями и грозам.
Кроме того, очень теплая погода в Литве не задержится, вскоре вернется обычное литовское лето.
В начале следующей недели (по данным на сегодняшний день) снова будет прохладно и дождливо, однако этот прогноз еще может измениться.
Данные долгосрочных прогнозов показывают, что в первой половине августа в наших краях будет больше осадков, а третья декада августа будет теплее обычного.
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