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Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал Verslo žinios, что прогнозирует продление карантина как минимум на месяц. Он заметил, что маловероятно, что в ближайшее время будут изменены действующие правила, какие-то перемены возможны только в феврале.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Tomas Vinickas

Если наблюдать за ежедневным снижением числа больных и за общей ситуацией в стране, то можно сделать вывод, что слишком быстрое ослабление действующих ограничений приведет к ухудшению ситуации.

Delfi напоминает, что сейчас карантин в Литве действует до 31 января.

Напомним, что 20 января правительство Литвы приняло некоторые послабления – в школы вернутся дети, которые сталкиваются с проблемами при обучении на дому. Они удаленно будут учиться дома. Кроме того, разрешили создание "социальных пузырей" - общение двух семей или двух домашних хозяйств, если они состоят из одного человека или одного взрослого с детьми. "Социальные пузыри" нужны для оказания помощи одиноким людям и людям-инвалидам, нуждающимся в помощи.

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Эти домашние хозяйства не должны общаться с третьими лицами как на работе, так и в других местах.

Люди из этих "социальных пузырей" смогут перемещаться между муниципалитетами.

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