Если наблюдать за ежедневным снижением числа больных и за общей ситуацией в стране, то можно сделать вывод, что слишком быстрое ослабление действующих ограничений приведет к ухудшению ситуации.
Delfi напоминает, что сейчас карантин в Литве действует до 31 января.
Напомним, что 20 января правительство Литвы приняло некоторые послабления – в школы вернутся дети, которые сталкиваются с проблемами при обучении на дому. Они удаленно будут учиться дома. Кроме того, разрешили создание "социальных пузырей" - общение двух семей или двух домашних хозяйств, если они состоят из одного человека или одного взрослого с детьми. "Социальные пузыри" нужны для оказания помощи одиноким людям и людям-инвалидам, нуждающимся в помощи.
Эти домашние хозяйства не должны общаться с третьими лицами как на работе, так и в других местах.
Люди из этих "социальных пузырей" смогут перемещаться между муниципалитетами.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Главный эпидемиолог Литвы: пик второй волны прошел, но есть угроза третьей (6)
Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене в передаче...
Прогноз главы Минздрава Литвы: карантин продлят еще на месяц (35)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал Verslo žinios...
Что происходит с экономикой Беларуси во время пандемии и политического кризиса? (96)
Как политический кризис в Беларуси влияет на...
Президент Литвы: нам пообещали – до лета сможем привить 70% жителей (181)
Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу во время...
Коронавирус в Литве: 1032 новых случая COVID-19, 29 человек умерли (18)
За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 1032 новых...