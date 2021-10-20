Профсоюзы призывают президента не подписывать порядок тестирования работников за их счет

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Профсоюз "Солидарность" обратился к президенту Литвы Гитанасу Науседе с просьбой наложить вето на поправки к закону, согласно которым работники, которые должны тестироваться на Covid-19, будут делать это за свой счет.
Keleivių COVID-19 testavimo paslaugų oro uostuose pristatymas
Keleivių COVID-19 testavimo paslaugų oro uostuose pristatymas
© DELFI / Andrius Ufartas

"У литовских работников вызывают озабоченность планы правительства и парламента изменить законы так, чтобы за тесты на Covid-19 работники платили из своего кармана, поэтому мы просим наложить вето на соответствующие поправки к 18, 37 и 40 ст. закона Nr. I-1553 ЛР о профилактике и контроле над инфекционными заболеваниями", – сказано в заявлении.

По данным профсоюзов, сейчас больше 2 млн. жителей Литвы переболели или полностью привились от Covid-19.

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"Это 72% жителей Литвы. Около 90% жителей переболели Covid-19 или полностью привились от него. В большинстве компаний и учреждений этот показатель еще выше. Еще часть жителей переболели бессимптомной формой вируса, однако они не входят в статистику, поскольку не ходили к врачам. Большая часть людей, которые лежат в больницах, в реанимациях и умирают от коронавируса - это не работники, а пенсионеры", – сказано в заявлении.

Профсоюз отмечает, что несмотря на высокий процент иммунизации, заболеваемость Covid-19 растет.

"В последнее время мы замечаем, что больше всего Covid-19 распространяют привитые люди, которые в отличие от непривитых не соблюдают правила предосторожности и рекомендации Минздрава, думая, что не заболеют и не заразят окружающих. Поэтому число заболевших и скончавшихся от Covid-19 растет среди привитых и непривитых от Covid-19. Это показывает, что один "паспорт возможностей" от коронавируса не спасет, а тестирование является очень важным средством, которое своевременно пресекает распространение Covid-19", – сказано в сообщении.

Реальные масштабы заболеваемости и вакцинации можно найти в предоставляемой порталом статистике Департамента статистики Литвы.

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