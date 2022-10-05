Профсоюз: про учителей в Литве забыли?

В пресс-релизе профсоюза отмечается, что законопроект предусматривает повышение зарплаты учителей на 9 процентов (вместе с повышением базового размера должностной зарплаты до 186 евро с 2023-01-01 – на 12 проц.). Это даже не темп роста средней зарплаты и значительно отстает от темпов роста инфляции.
Этот правовой документ не достигает целей, поставленных в программе правительства, Соглашении политических партий о политике образования и в коллективных договорах отрасли образования и науки, что к 2024 году средняя зарплата учителя будет составлять 130 проц. средней зарплаты в стране.
В законопроекте предусматриваются разные проценты коэффициентов педагогических работников к повышению зарплаты: для руководителей образовательных учреждений коэффициент постоянной части увеличивается на 18 проц., а для учителей – на 9 проц., для некоторых педагогических работников (логопедов, специальных педагогов) за счет увеличения нормы рабочего времени реальная зарплата увеличилась бы лишь примерно на 2 проц.
"Мы считаем, что учителя не менее важны, чем руководители учебных заведений, и зарплаты учителей и других педагогических работников должны повышаться на столько же. Только такое повышение зарплаты соответствовало бы текущей экономической ситуации, росту инфляции и выполнению обязательств Правительства", - в пресс-релизе цитируют председателя ЛПСРО Андрюса Навицкаса.
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