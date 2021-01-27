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Снегопад в Литве нанес ущерб новой спортивной инфраструктуре в столице.
Pilaitės futbolo maniežo kupolas neatlaikė sniego / Foto: Vilnius.lt, Andrius Ufartas
Pilaitės futbolo maniežo kupolas neatlaikė sniego / Foto: Vilnius.lt, Andrius Ufartas
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27 января рано утром провалился купол манежа в Пилайте, не выдержав тяжести мокрого снега.

"Сейчас мы оцениваем ущерб. Школа, которой принадлежит манеж, консультировалась с производителем и предприняла профилактические меры, чтобы избежать ущерба.

Для этого увеличили давление, повысили температуру, но снега было так много, что профилактические меры не помогли. Хорошо, что манеж был застрахован", – писал в фейсбуке вице-мэр столицы Валдас Бенкунскас.

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Манеж в Пилайте был открыт в августе 2020 года. Реконструкция этого манежа обошлась в 2,25 млн. евро (1,5 млн. евро выделил муниципалитет, 0,6 млн. евро - Министерство науки, образования и спорта, а покрытие за 150 000 евро манежу подарила Литовская федерация футбола).

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