Профессор: в холодное время года "паспорта возможностей" могут принести немало вреда

Вирусолог высказал сомнения в связи с тем, что COVID-19 можно контролировать с помощью "паспорта возможностей" и даже назвал опасность, которую он в себе таит.

"Слишком мало людей привито для того, чтобы остановить распространение вируса, вирус мутировал, нынешние штаммы, особенно "дельта", распространяются намного быстрее, чем первичный вариант. Сейчас заражение происходит намного быстрее, больной выделяет в 10 раз больше вируса", – сказал профессор.

Несмотря на то, что в начале осени в Литве хотя бы одной дозой были привиты 50% жителей, это не дает положительного результата: в прошлом году в Литве 11 сентября от вируса не умер ни один человек, а в этом году - больше 10.

Такая статистика Чаплинскаса не удивляет, он заметил, что люди не должны слепо доверять только своему иммунитету.

"У части людей есть иммунитет, но этого мало, чтобы вирус не распространялся. Если привитый или переболевший получают большую дозу вируса, они также могут стать носителями вируса. Первые 5 дней они его переносят так же, как непривитые, только не так долго. Спустя 5 дней они выделяют меньше вируса – непривитые дольше бывают заразными", – сказал ученый.

Чаплинскас считает, что "паспорт возможностей" дает пользу лишь в краткосрочном периоде, позже это средство будет иметь меньший эффект.

"Наверное, все понимают, что этот документ как цифровой, так и бумажный не останавливает распространения вируса. Важно поведение людей. Когда мы говорим о COVID-19, мы говорим о поведении каждого из нас. Тут наличие QR-кода имеет кратковременный эффект, уже дал и дает, но это только отсрочка проблемы, а не ее решение", – сказал вирусолог.

Приближается не только зимний период, но и время простуд, это время покажет, какой вред может нанести "паспорт возможностей": люди без документа не смогут попасть в аптеку, а владельцы документа могут слишком уж расслабиться.

"Человек не сможет попасть в аптеку, куда обычно ходил, в ТЦ, без этого QR-кода. Возможно, это избыточное ограничение нанесет человеку больше вреда. Особенно во время простуд, когда люди чаще ходят в аптеки. С другой стороны, владельцы этого QR-кода могут не беречь себя, не надевать маски в закрытых помещениях, в результате это принесет вред", – считает Чаплинскас.

Несмотря на рост числа больных и смертности, Чаплинскас считает, что нового карантина быть не должно. Он считает, что введение карантина только покажет, что люди еще не научились жить с вирусом.

"Карантин - политическая, а не медицинская мера. Его предлагали в самом начале, когда о вирусе было известно немного, когда не было вакцины, не было ясно, как распространяется вирус. Поэтому и просили людей воздержаться от общения, оставаться дома, чтобы врачи успели больше узнать о вирусе. Если мы продолжаем говорить о карантине. значит, мы не выучили урок, чтобы жить в новой реальности: вирус никуда не уйдет", – сказал ученый.