Профессора не удивляет, что третья волна идет на убыль.

"Как и прогнозировалось, в теплое время года коронавирус распространяется медленнее. Плюс тестируется много людей, много переболело. Еще важнее то, что многие привились. Это значит, что на данном этапе условия распространения вируса не очень благоприятные", – сказал собеседник.

Врач напомнил, что привитые не только не заболевают или же болеют в легкой форме, но и снижают масштабы распространения вируса.

"Отдельные исследования доказали, что на 74–95% меньше привитых или переболевших получают положительный результат ПЦР-теста. Если нет положительного ПЦР, значит, нет и вирусов, которые мог бы передавать человек", – заметил Чаплинскас.

"Опыт других пандемий – как коронавирусов, а в особенности гриппов – показывает, что со временем циркуляция вирусов замедляется, а потом продолжается небольшими волнами. Да, вероятно, будет четвертая, за ней пятая волна. Только они будут слабее. Но рано думать о том, что в ближайший год их не будет совсем", – сказал профессор.

Он напомнил, что еще осталась нерешенная задача - устранение вируса. "Это можно сделать путем диагностики и изоляции больных, чтобы не дать вирусу распространяться. Надо как можно больше тестировать людей, чтобы пресечь распространение вируса. Второй путь – широкое распространение вакцинации. Если у многих будет иммунитет, вирусу негде будет распространяться. Надо следить и пресекать распространение вируса в Литве. Угроза ввоза сохранится даже тогда, когда в Литве привьется много людей - около 70% популяции, очень важно, что будет в соседних и других странах, куда мы сами можем ездить", – сказал Чаплинскас.

Он одобряет идею европейского "зеленого сертификата", как средство для управления вирусом.

"Наверное, все понимают: если у человека есть "зеленый сертификат", это не дает 100% гарантию, что он не может заразить других и распространять вирус. Просто так можно контролировать ввоз вируса в другие страны. Это один из способов контроля", – заметил ученый.

Профессор рекомендует привиться даже переболевшим: "Исследования доказали, что прививка укрепляет иммунитет переболевших людей и помогает дольше его сохранять. Некоторые думают, я переболел, значит, мне не надо прививаться, но это не так".

Чаплинскас сказал, что очень важно привиться второй дозой и не затягивать с ревакцинацией, прививаться по графику.

Он советовал не пожалеть денег на тест и проверить, есть антитела через полгода после вакцинации, чтобы знать, есть ли у вас иммунитет.