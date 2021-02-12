"Одна из основных задач всех людей, предоставляющих услуги - врачей, учителей, парикмахеров, работников салонов красоты – защитить своих клиентов, создать условия для их безопасности. Это не только использование средств защиты, соблюдение дистанции, проветривание, но и обеспечение того, чтобы мы как врачи, парикмахеры или учителя не переносили инфекцию", – сказал Гришкявичюс Delfi.

По его словам, гарантировать безопасность можно двумя способами – вакцинацией и тестированием.

"Врачи могут обеспечить безопасность пациентов, а представители бизнеса - клиентов - с помощью тестирования. Для врача - естественно провериться перед возвращением на работу, то же самое должно быть и в случае с бизнесом. Я проверяю, не заразился ли я, не стану ли очагом опасности для клиентов", – заметил профессор.

Гришкявичюс обратил внимание на то, что это важно, ведь некоторые услуги в маске невозможно оказать.

"Ты предоставляешь услугу и вместо того, чтобы ее предоставить, сделать человека более здоровым и красивым, заражаешь его. Это нормально? Я думаю, это ненормально. Это должно стать рутиной ответственного бизнеса – как соблюдение гигиены, так и тестирование, чтобы не занести инфекцию ни в дом, ни на работу. Это естественный момент", – акцентировал профессор.

Тем более, что правительство создает условия для бесплатного и безопасного тестирования.

"Если я не хочу, чтобы обо мне писали, что у меня в салоне очаг коронавируса, я буду стараться сохранить свой бизнес. Если у меня в салоне будет очаг и я заражу коллег, то бизнес остановится. Как мне вернуть клиентов? Это не дополнительные сложности, это естественная жизнь на данном этапе. Мы должны беречь друг друга", – сказал врач.

Представитель Совета малого и среднего бизнеса Литвы Даля Матукене в пятницу сказала LRT, что скептически оценивает бесплатное тестирование представителей бизнеса перед началом работы, поскольку бизнес позаботился о средствах защиты, его представители уверены в своем состоянии.

"Бизнес готов к открытию и безопасной работе – у него есть маски и все необходимое. А тут придумали дополнительные сложности, тестирование", – сказала она.