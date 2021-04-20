"Мы видели, что в теплое время коронавирус также циркулировал, но был меньше заметен", – писал в фейсбуке профессор.

Он обратил внимание на то, что многие люди быстро заражаются, вирус быстро распространяется и мутирует.

"Напомню, что у вирусов есть главная цель: выжить и как можно скорее найти клетки, через которые можно заразить другие клетки. В этом направлении вирус и мутирует", – сказал Чаплинскас.

По его словам, по законам распространения инфекций, распространение вируса замедлится, когда у многих людей появится иммунитет: они переболеют или привьются.

"А через 2–3 года COVID-19 станет таким же, как и другие коронавирусы, вызывающие простудные заболевания. А до того не надо забывать, что нам надо жить в условиях новой реальности и соблюдать неспецифические и немедицинские меры профилактики (носить маски, соблюдать расстояние, мыть руки)", – сказал Чаплинскас.

Он подчеркнул, что доказано - прививки помогают человеку не заболеть тяжелой формой заболевания, сохраняют ему жизнь.

"Проведенные в Израиле исследования показали, что если привитые контактируют с больными коронавирусом, они реже заболевают и реже становятся переносчиками инфекции", – сказал профессор.

По его словам, пока сложно сказать, сколько времени будет действовать вакцина, поскольку пока прошло слишком мало времени, чтобы увидеть результат.

"Сначала говорили, что иммунитета хватит на 3 месяца, потом - на 6, затем - на 7. Всех привитых будут наблюдать еще как минимум два года", – сказал специалист.

Он обратил внимание на то, что в новой реальности средства защиты еще должны сохраниться, поскольку есть данные, что и привитые могут заразиться штаммами, против которых вакцина не действует.

"Однако сейчас мы уже знаем, что вакцина защищает не только конкретного человека, но и снижает масштабы распространения вируса в обществе. Чем больше людей привьется, тем меньше будет возможность распространения вируса и образования новых штаммов", – сказал Чаплинскас.