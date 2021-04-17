Вирусолог, профессор Саулюс Чаплинскас также считает, что коронавирус не исчезнет. Он сказал, что надо учиться жить в новой реальности, а некоторые ограничения останутся надолго.

Профессор сказал, что SARS-CoV-2 распространяется и мутирует, как описывается в учебниках.

"Этот коронавирус от других вирусов этой группы отличается тем, что с ним нельзя бороться, как с SARS и MERS, когда достаточно было заметить симптомы и изолировать больного. Даже прививки не потребовались.

С этом коронавирусом все не так. Мы видели, что в теплое время года его распространение замедляется. Но даже в теплое время в Литве вирус циркулировал, только был менее заметным.

С другой стороны, когда у нас лето, где-то зима. Поскольку очаги есть почти во всем мире – даже в Антарктиде, плюс вирус распространяется не только среди людей, но и среди животных, например, в Литве - болеют норки, хорьки, похоже, такие вспышки будут появляться, особенно в холодное время года, в теплое можно будет немного передохнуть.

Это то, что прогнозировали ВОЗ и ЕК - надо как можно скорее научиться жить в новой реальности", – сказал Delfi Чаплинскас.

Профессор подчеркнул, надо, чтобы у большего числа людей появился иммунитет, тогда вирусу будет сложнее распространяться и мутировать.

"Сейчас, когда заболеваем много людей, вирус может мутировать и распространяться. Это прогнозировали, штаммы распространяются быстрее. У вирусов есть одна цель: выжить и как можно скорее найти клетки, которые могут его дальше распространять. Чем больше распространят, тем быстрее будут заражены другие клетки, Вот вирус и мутирует, как по учебнику. Это значит, что много людей получит иммунитет тем или иным способом - путем вакцинации или болезни: тогда распространение замедлится. Возможно, через 2–3 года он станет таким, как другие коронавирусы – как вирусы, вызывающие простудные заболевания", – сказал собеседник.

Чаплинскас порадовался тому, что появилась вакцина от этого заболевания, поскольку привитые люди не болеют тяжелой формой коронавируса и не умирают от этой болезни.

Специалист считает, что некоторые действующие ограничения останутся надолго.

"Например, человек с положительным тестом ПЦР должен изолироваться. Также логично тестировать контактировавших с больным людей. В новой реальности мы должны помнить о некоторых ограничениях. Но прививки не только защищают от заболевания, но и от распространения вируса.

Чем больше людей привьется, тем меньше возможности распространения вируса и мутаций. Отдельные случаи останутся. Никогда не бывает так, чтобы иммунитет получили 100% популяции. Это невозможно. дни не захотят, других нельзя. У одних не останется антител, у других они не сформируются. Но это будут уже отдельные случаи болезни. Но если у других будет иммунитет, то вирус просто не сможет распространяться, и очаги погаснут", - сказал вирусолог.