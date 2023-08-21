Профессор оценил угрозу нового штамма COVID-19: он обязательно доберется до Литвы

Как утверждает вирусолог, профессор Саулюс Чаплинскас, летом проводится гораздо меньше диагностических тестов. Хотя коронавирус циркулирует среди людей в течение всего года, его активность возрастает в холодное время года.
Профессор не сомневается, что число случаев гриппа и COVID-19 вырастет и этой зимой. Ученого спросили, зафиксирован ли уже новый штамм COVID-19 в Литве.
"Чтобы зафиксировать его, необходимо провести последовательное исследование. А в других странах таких исследований не так много. Нет сомнений, что новый штамм попадет в Литву. Вопрос лишь в том, какой штамм вируса наберет больше оборотов и когда. Боюсь, никто пока не может ответить на этот вопрос. Поэтому Всемирная организация здравоохранения призывает все страны вести активный мониторинг вируса, чтобы оценить, какие штаммы и где они распространяются, и принять меры", — сказал собеседник.
По словам профессора, крайне важно не забывать проветривать помещения — это одна из лучших профилактических мер, которой уделялось слишком мало внимания. Также не забывайте о кашле, чихании, гигиене рук и прививках.
"Сейчас один из новейших штаммов — BA.2.86, потомок омикрон. Этот штамм имеет 96 изменений в геноме. Для сравнения, вариант омикрон имел 33 изменения по сравнению с исходным вариантом уханьского вируса. Так что этих изменений очень много. Ученые больше всего обеспокоены тем, в какой степени эти изменения помогут вирусу избежать антител, образованных вакциной или болезнью", — подчеркнул профессор С. Чаплинскас.
В одном из канадских исследований, как рассказал интервьюер, было установлено, что у пожилых людей, которые были привиты или переболели COVID-19, через какое-то время иммунный ответ на это заболевание был гораздо меньше, чем у молодых. Это означает, что у пожилых людей гораздо больше шансов заразиться коронавирусом во второй раз.
Однако до сих пор неясно, вызывают ли эти новые штаммы более тяжелое или более легкое заболевание. Также неясно, будет ли новая вакцина специально для этого штамма. "Трудно сказать, потому что между вирусами и людьми идет постоянная гонка. Одно можно сказать точно – когда вакцины поступят в Литву, необходимо следить за информацией из официальных источников, не поддаваться "вирусу сомнений и теорий заговора", – сказал проф. С. Чаплинскас.
Чем дальше, тем больше известно о положительных эффектах вакцин и возможных побочных реакциях, говорит профессор. Кроме того, появляется больше данных о воздействии вируса после окончания активного периода болезни.
"Например, те, кто переболел COVID-19, чаще болеют даже несколькими аутоиммунными заболеваниями — анемией, аутоиммунным артритом, псориазом, рассеянным склерозом, риск возрастает даже в 2,7 раза. В то же время риск аутоиммунных заболеваний у привитых людей намного ниже", - сказал профессор.
Интервьюер говорит, что наблюдается рост числа случаев диабета , которые связаны с рецидивом COVID-19 — в первые 4 недели после заражения вероятность развития диабета увеличивается почти в 5 раз. А у тех, кто нуждался в госпитализации из-за тяжелого течения COVID-19, заболеваемость сахарным диабетом 2 типа увеличилась уже в 21 раз.