Профессор оценил угрозу нового штамма COVID-19: он обязательно доберется до Литвы

По словам профессора, крайне важно не забывать проветривать помещения — это одна из лучших профилактических мер, которой уделялось слишком мало внимания. Также не забывайте о кашле, чихании, гигиене рук и прививках.

"Чтобы зафиксировать его, необходимо провести последовательное исследование. А в других странах таких исследований не так много. Нет сомнений, что новый штамм попадет в Литву. Вопрос лишь в том, какой штамм вируса наберет больше оборотов и когда. Боюсь, никто пока не может ответить на этот вопрос. Поэтому Всемирная организация здравоохранения призывает все страны вести активный мониторинг вируса, чтобы оценить, какие штаммы и где они распространяются, и принять меры", — сказал собеседник.

Профессор не сомневается, что число случаев гриппа и COVID-19 вырастет и этой зимой. Ученого спросили, зафиксирован ли уже новый штамм COVID-19 в Литве.

Как утверждает вирусолог, профессор Саулюс Чаплинскас , летом проводится гораздо меньше диагностических тестов. Хотя коронавирус циркулирует среди людей в течение всего года, его активность возрастает в холодное время года.

"Сейчас один из новейших штаммов — BA.2.86, потомок омикрон. Этот штамм имеет 96 изменений в геноме. Для сравнения, вариант омикрон имел 33 изменения по сравнению с исходным вариантом уханьского вируса. Так что этих изменений очень много. Ученые больше всего обеспокоены тем, в какой степени эти изменения помогут вирусу избежать антител, образованных вакциной или болезнью", — подчеркнул профессор С. Чаплинскас.

В одном из канадских исследований, как рассказал интервьюер, было установлено, что у пожилых людей, которые были привиты или переболели COVID-19, через какое-то время иммунный ответ на это заболевание был гораздо меньше, чем у молодых. Это означает, что у пожилых людей гораздо больше шансов заразиться коронавирусом во второй раз.