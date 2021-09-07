Нужны ли они нам на самом деле? Почему привитые тоже должны носить маски? на эти вопросы ответил специалист по инфекционным заболеваниям, профессор Саулюс Чаплинскас.

По его словам, и без дополнительных исследований ясно, что такие средства защищают от инфекций.

"Это как с презервативом, использование которого значительно снижает риск заражения венерическими заболеваниями. Если будем использовать медицинскими масками, мы тоже снижаем риск", – сказал профессор.

По его словам, в ходе этой пандемии проводилась масса опытов, которые математически моделировали вероятность защиты от вируса с помощью масок.

Чаплинскас напомнил, что вирус распространяется через крупные капли и аэрозоли, поэтому маски являются надежной защитой.

"Математическое моделирование показало, что в школах лучше всего действуют маски и тестирование. Важно также регулярно проветривать помещения, очищение воздуха в холодное время года", – сказал собеседник.

Он подчеркнул, что дети обязательно должны ходить в школу, а удаленное обучение может быть только кратковременным, во время вспышки инфекции.

Самая большая опасность заражения возникает в столовой, во время перемен, где все бывают без масок. В таком месте особенно важно иметь систему очищения воздуха.

Важно также оценить риск работников старшего возраста в школах – они обязательно должны быть в масках.

"Итак, в школах главное - маски, тестирование и проветривание. И, конечно, важно прививать детей, которые могут быть привиты. Однако, судя по тому, как плохо обстоят дела с ношением масок в учреждениях, становится ясно, что в туалетах люди маски не надевают. OА это опасно – людей вы там можете и не встретить, а вот вирус в воздухе может быть в большом количестве. Важно, чтобы люди понимали зачем нужны маски, а не носили их только потому, что кто-то велел. Главное - правильно надевать маску", – сказал Чаплинскас.

По словам профессора, в масках должны ходить и привитые.

"Я не понимаю, какой эксперт сказал премьер-министру, что люди с "паспортом возможностей" могут ходить без масок. Такой эксперт ввел премьера в заблуждение. Уже давно доказано, что даже привитый человек, который сталкивается с большой дозой дельты, не только может заболеть сам, но и 5 дней быть носителем вируса. Разница лишь в том, что его иммунная система быстро нейтрализует вирус", – сказал он, заметив, что привиты, скорее, не заболеет или легко перенесет болезнь.

Чаплинскас сказал, что там, где велика вероятность заболевания, маски должны носить все - это закрытые помещения и большое скопление людей.

"Надо научиться жить в новой реальности, а не думать, как вернуться к прежней жизни. Пока вирус есть и будет среди нас, он никуда не исчезнет, надо научиться жить с ним, чтобы он перестал быть таким опасным и патогенным", – заметил собеседник, заметив, что сейчас к ношению масок надо относиться с еще большей ответственностью.

"Сейчас вирус еще опаснее, достаточно вдохнуть в 10 раз меньше вируса, чтобы заболеть. Маска - барьер, который помогает не заразиться, да и человек в маске выделяет меньше вируса в окружение. Особенно ваьно носить маски в помещениях", – подчеркнул собеседник.