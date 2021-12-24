"Думаю, что за это время пандемии мы все научились, как беречь себя и других. Первое пожелание и просьба - при малейшем подозрении на заболевание или симптомы простуды не ходить в гости, не принимать гостей, не ходить в храм, лучше помолиться у телевизора", – сказал Чаплинскас.

Он подчеркнул, что быстрые тесты - не гарантия того, что люди не больны.

"Результат такого теста не дает 100-процентную гарантию, но хорошо, что люди снижают риск до минимума", – сказал профессор.

"ПЦР-тест показывает положительный ответ через 2,5-3 дня, а быстрый тест опаздывает на 1-2 дня", – сказал Чаплинскас.

На вопрос, что опаснее - идти в гости или на службу в храм, он ответил, что все зависит от того, сколько времени продлиться визит, какой будет дистанция и часто ли проветривают помещение.

"В целом, если люди без масок, контакт бывает тесным, то в случае с "омикроном" для заражения нужно меньше времени. Это опасно. Если вы будете в правильно надетой маске или респираторе, то это защитить и другого и вас", – заметил директор центра.

"Если мы достигнем точки перелома, если будет угроза системе здравоохранения, если переполнены палаты, только тогда ограничения в течение определенного времени будут целесообразными. В противном случае, если мы сразу начинаем говорить об ограничениях, то это показывает, что уроки не выучены, мы пытаемся отсрочить решение проблем", – продолжил он.

"Что касается "омикрона", то не зря его распространение сразу сравнили с цунами, а от цунами, как мы знаем, защититься сложно, если ничего не сделано заранее", – напомнил Чаплинскас.

Он считает, что коронавирус удастся обуздать, когда большинство жителей получит иммунитет. А когда это будет, заметил профессор, зависит от самих жителей.