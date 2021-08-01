"Я надеюсь, что эта весть достигнет ушей власти и экспертов, которые с ней работают. Начните вакцинацию жителей Литвы третьей дозой!" – пишет врач.

По его словам, решение Минздрава о назначении третьей дозы больным с болезнями крови и почек - хорошее, но это охватит всего 0,1% популяции.

"Не надо тешиться иллюзиями – даже Уругвай привил "всего" 73% жителей, что уже говорить о Литве, где голос антипрививочников звучит из каждого утюга, а часть нынешних и будущих депутатов зарабатывает на этом политический капитал на следующие выборы. Чем больше в стране непривитых, тем выше ускорение пандемии, штамм "дельта" распространяется, как ветрянка. Не надо тешиться иллюзиями, будто привитые не будут болеть. Я уже говорил – привитые заболевают и даже умирают. Американский центр превенции и контроля над заболеваниями прогнозирует, что в США из 1 млн. привитых будут заболевать по 210 человек в неделю, а из 1 млн. непривитых 1790 лиц", – пишет профессор.

По его словам, уже достаточно данных, доказывающих, что снижение количества антител - угроза заражения COVID-19.

"Чем больше антител, тем меньше шансов заразиться и заболеть. Разногласия есть лишь по одному пункту – количество антител, начиная с которого уровень заражения выше. И в данных обстоятельствах - это объект договоренности. Если мы выберем барьер SARS-CoV-2-anti-S IgG в количестве 300 BAU/мл, то не очень ошибемся. Просто надо принять решение, что привиться повторно должны все, у кого количество 300 BAU/мл ниже (должно пройти 6 месяцев после второй прививки). Если не хватает вакцины, давайте установим другой барьер, но надо начинать вакцинацию", – предлагает профессор.

"Если надо организовать очередь, то в первую очередь надо прививать жителей старше 60 лет (так уже делает Израиль, который привил своего президента третьей дозой вакцины Pfizer), врачей, жителей домов опеки и хосписов, учителей, полицейских и т.д." – заметил он.

Касюлявичюс предупредил, что есть риск вернуться к ситуации конца прошлого года.

"Другой вакцины до весны у нас не будет, проблемы с вентиляцией никто не хочет решать, дети, истосковавшиеся по общению вернутся в школы, "белые воротнички" в офисы, а водители большегрузных машин, по данным Департамента статистики, прививаться не намерены (привет мэрам и Linavа).

В итоге мы окажемся в ситуации ноября 2020 года, а попытка закрыть страну обернется правительственным кризисом. Поэтому до зимы наша страна должна прививаться, чем меньше будет болеть привитых, тем больше аргументов в пользу вакцинации будет у остальных жителей", – сказал врач.