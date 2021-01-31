«Вчера я информировал представителей президента и премьер-министра о том, что ухожу из обеих экспертных групп по COVID-19. Целый год в теме COVID-19 - это очень долго. Может, даже слишком долго. Мое решение никак не связано с какими-либо расхождениями во взглядах на управление пандемией", - написал В. Касюлявичюс.
Он также подчеркнул, что вакцинация, тестирование и управление очагами будут в будущем важными инструментами для контроля над распространением инфекции COVID-19, и что карантинные меры будут применяться все реже и реже.
"Апокалиптический образ медицинского тоталитаризма существует только в умах фанатов "тайного мирового правительства", а главы государств заботятся о валовом внутреннем продукте (ВВП) и наших свободах больше, чем мы видим в социальных сетях и на кухнях. Уж поверьте мне", - продолжил проф. В. Касюлявичюс.
"Я не сомневаюсь, что эксперты, собранные как в группах президента, так и премьер-министра, профессиональны и способны помочь нашей стране пережить этот сложный период. «имонас Крепшта и Живиле Гудлевичене - прекрасные модераторы групп, а профессоры Кястутис Петриконис и Рамуне Каледене были прекрасными лидерами обеих подгрупп экспертов в президентуре и правительстве, где я имел честь работать", - пишет В. Касюлявичюс.
Профессор также указывает, что такая общественная работа имеет "один побочный эффект" - она отнимает много драгоценного времени.
"А те, кому приходится уделять это время, обычно слишком терпеливы. Как сказал один из моих пациентов - "может, вернитесь уже, доктор".
Мне больше нечего сказать. Если только то, что, несмотря на все пережитые и будущие трудности, все закончится хорошо", - заключил В. Касюлявичюс.
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