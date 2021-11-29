"Во-первых, "омикрон" отличается необычным сочетанием мутаций и они отмечены именно в той части вируса, которая отвечает за проникновение в клетки людей. Значит, это может влиять на заразность и скорость распространения штамма", – писал в фейсбуке глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа профессор Саулюс Чаплинскас.

Во-вторых, по словам вирусолога, в этом варианте вируса этих мутаций в несколько раз больше, чем в штамме "дельта", который, как известно, на 60% заразнее исходного варианта коронавируса.

"Значит, есть основания предполагать, что "омикрон" еще более заразный", – сказал профессор.

В-третьих, по словам Чаплинскаса, если подтвердится, что он заразнее "дельты", то он вытеснит "дельту" и вызовет новую волну заражений.

"Будет больше легких или тяжелых форм заболевания, пока нельзя сказать точно каких, поскольку вирулентность этого штамма пока неизвестна. Это вызывает беспокойство", – писал профессор.

В-четвертых, как отмечает глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, в течение нескольких дней в одной из провинций ЮАР зарегистрирован сильный рост темпа заражения (именно штаммом "омикрон"), причиной может быть то, что вирус обходит защиту, установленную вакциной (иммунитет). И это вызывает озабоченность у ученых.

"Ответы на какие вопросы ждут от ученых?

1. Является ли этот штамм более заразным?

2. Действенны ли против него вакцины?

3. Насколько тяжелую форму заболевания несет этот штамм?", – пишет Чаплинскас.