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На прошлой неделе в Литве открылись магазины в торговых центрах, первые данные по мобильности не показывают большого потока покупателей в них, сказал профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас.
Профессор: данные мобильности не показывают наплыва людей в торговых центрах
© DELFI / Domantas Pipas

"Пока у нас есть лишь первые данные, большие обобщения делать сложно, но мы видим значительный рост мобильности в ТЦ в понедельник-вторник. В четверг-пятницу мобильность вернулась на уровень до открытия. Можно сказать, что штурма ТЦ не было. Вероятно, люди пошли, купили, что им нужно, и ушли, какого-то роста мобильности там сейчас не фиксируют", – сказал Станкунас.

По его словам, жители Литвы стали гораздо чаще ходить в продовольственные магазины.

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"Жители Литвы намного чаще стали ходить в продовольственные магазины. Если сравнить мобильность в этом сегменте с январем 2020 года, мы видим, что сейчас жители ходят в такие магазины на 30% чаще", – сказал Станкунас.

С прошлого понедельника в Литве открылись магазины в торговых центрах, они пока работают только в будние дни.

Карантин в Литве продлен до 31 мая 2021 года.

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