Министерство здравоохранения, оценив информацию, предоставленную ГСКЛ, и приняв во внимание рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам и эпидемиологическую ситуацию в Литве, приняло решение продолжить вакцинацию указанной вакциной в том же порядке, как и раньше.

Однако молодые люди, получившие первую дозу вакцины Vaxzevria, задались вопросом, будет ли в Литве создана возможность выбирать другую вакцину от коронавируса для ревакцинации, если появится больше фактов о предполагаемых серьезных побочных эффектах у молодых людей.

"Производители вакцин в своих информационных листках не усматривают возможности, что вторая доза вакцины могла бы быть от другого производителя. В нашей стране также нет решения, позволяющего населению выбирать вакцину другого производителя. Так что такой возможности пока нет", - заявила в четверг канцлер Минздрава Юргита Гребенковене.

Можно ли выбрать вторую дозу вакцины другого производителя? Об этом портал Delfi спросил специалиста по инфекционным заболеваниям, профессора Саулюса Чаплинскаса.

"Сегодня, кажется, нет, - сказал профессор. - Таких рекомендаций пока нет, или потребуется ревакцинация, другими словами, снова потребуются две дозы другой вакцины".

По словам С. Чаплинскаса, все еще изучается возможность выбора другой второй дозы вакцины. Британцы уже начали это делать. После этих исследований рекомендации станут более четкими.

По словам собеседника, хотя маловероятно, что можно будет выбрать вторую дозу другого производителя, вполне вероятно, что третья доза может быть другой. Правда, пока рекомендаций по этому поводу нет.

"В целом, людям, вероятно, следует посоветовать проконсультироваться со своим врачом перед вакцинацией и, возможно, проверить показатели свертываемости крови с чисто медицинской, вирусологической и иммунологической точки зрения.

Если у кого-то есть проблемы со свертыванием крови, это будет видно. Этим людям особенно необходимо привиться, так как они могут столкнуться с очень серьезными осложнениями от COVID-19.

Но необходимо очень хорошо оценить, какую вакцину выбрать и, возможно, какие профилактические меры следует предпринять, чтобы избежать возможных побочных эффектов после вакцинации", - сказал С. Чаплинскас.

Ранее собеседник почти не сомневался, что потребуется третья доза вакцины. Говорят, что даже после вакцинации иммунитет все равно будет ослаблен, поэтому потребуется ревакцинация.

"Логично, что чем позже, но не слишком поздно, будет введена вторая доза, тем дольше будет сохраняться иммунитет после этого.

Это означает, что третью дозу, которая будет неизбежной (это будет доза, повышающая иммунитет), можно будет ввести позже. Насколько позже - будет видно: через 8, 9 или 12 месяцев", - сказал собеседник.

На вопрос, почему у молодых людей чаще возникают различные проблемы со свертыванием крови в качестве побочной реакции на вакцину, профессор предположил, что причины могут быть разными: "Одной из причин, почему это происходит с молодыми женщинами, могут быть гормоны. Но это может касаться не только молодых женщин. Причины, по которым может измениться свертываемость крови, могут быть самыми разными. Это может быть инфекционное заболевание или что-то еще - это будет объяснено по ходу.

Поскольку инфекция является достаточно новой, хотя многое было исследовано, как и вакцинация против нее, чем дальше, тем больше о ней будет известно. Хорошо, что эти вопросы изучаются очень тщательно, а результаты исследования представляются немедленно, даже до того, как они прошли так называемый "экспертный анализ". Однако иногда оказывается, что дается одна рекомендация, а затем, после более подробного разъяснения, сомневаются, что это может быть слишком рано".

Говорится, что именно вакцинация против коронавируса вызывает проблемы со свертыванием крови. Но может быть, вакцины против других инфекционных заболеваний тоже вызвали их, но об этом особо не говорилось?

"Таких данных не было, - ответил профессор, добавив: - Но нужно понимать одно: коронавирус поражает кровеносные сосуды. Именно спайк-белок коронавируса и вызывает образование сгустков у человека с COVID-19. Таким образом, вполне логично, что, возможно, вакцина, поскольку она присутствует в виде модифицированного спайк-белка, может вызывать это у некоторых людей.

Но опять же, если у кого-то есть проблема со свертыванием крови, им особенно нужна вакцина, потому что, если они заболеют, они с большей вероятностью будет болеть тяжелее и могут иметь осложнения со свертыванием крови. И осложнений в виде тромбов от COVID-19 намного больше, они серьезнее и могут быть смертельными, если сравнивать с реакцией на вакцину".