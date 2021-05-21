— Какие эмоции испытывали вы и музыканты после результатов первого полуфинала?

— Пока еще рано поздравлять, впереди финал. Очень приятно, что первое место, но это зрительское голосование, однако это показывает, что группу любят, знают, и поддержка чувствуется. Мы знаем, что в Литве тоже много поддержки.

— Что говорили другие участники о песне?

— Тут атмосфера немного другая. Тут нет соперничества как такового. Все выражают поддержку друг другу. Исполнители почти два года не могли выступать, были закрыты арены. А здесь есть живая публика, аплодисменты. Я заметил, что представитель одной делегации даже заплакал, увидев публику. Очень приятно, что Евровидение своим слоганом "Open up" ("Откройся" - Ред.) как бы пытается выразить поддержку всем зрителям, слушателям, которые сидят дома, хотят попасть на концерты.

— Как идет подготовка к финалу? Чем группа попробует удивить зрителей в субботу?

— Это очень рискованное дело. Менять ничего нельзя, это глупо, если резко менять что-то. Я думаю, что нужно выступить так же хорошо, как и в полуфинале, и не делать каких-то больших трюков, которых не было до этого. У нас есть идеи по некоторым планам камер, где пропадает какой-то танцор, мы решили, как это сделать. От организаторов только положительное отношение. Но даже менять костюмы очень рискованно. Это большой аппарат. Снимают 22 камеры. Если что-то существенно менять – можно все испортить. Группа чувствует себя хорошо, они знают, что делать.

— Мэр Вильнюса в случае победы Литвы пообещал устроить такую дискотеку, которую Европа не видела. Ну что, в случае победы The Roop, зажжем вместе с вами в Вильнюсе?

— Думаю, что так или иначе нужно делать эту дискотеку. Что удалось сделать группе The Roop на Евровидении, - объединить. В это нелегкое время есть тема, которая объединяет всех. И мы должны этому радоваться. Никакой политик никогда так никого не объединит. Тут (В Литве - ред.) либо музыка, либо спорт. Хочу поблагодарить всех за эту поддержку: мы это чувствуем, нам это приятно. Всех приглашаем Вильнюс на дискотеку и точно ее будем делать!