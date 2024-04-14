Продолжается реконструкция дороги Молетай-Утена: демонтировано 15 000 тонн старого дорожного покрытия

В общей сложности за месяц было выполнено 70 % подготовительных работ по реконструкции.
"Как я уже неоднократно говорил, реконструкция Утенской магистрали находится на первом месте в списке приоритетов. Я очень надеюсь, что темпы работ сохранятся, и весь участок Молетай-Утена будет завершен уже в этом году, а в конце следующего года мы сможем ездить по полностью обновленному шоссе", - сказал министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис.
Когда начали демонтировать дорогу Молетай-Утена, бетонное покрытие также было подвергнуто качественным испытаниям в независимой лаборатории. Тесты показали, что бетонное покрытие старой дороги не соответствует требованиям к качеству смесей и материалов, поэтому было принято решение использовать только прочные и качественные материалы для покрытия новой дороги, а не использовать демонтированный бетон повторно.
Подобные испытания будут повторены и на других участках дороги, подлежащих демонтажу, и если они покажут, что демонтированный бетон хорошего качества, то часть его будет использована при строительстве новой дороги.
Реконструкция дороги от Молетай до Утены будет включать в себя капитальный ремонт двух полос движения, автобусные остановки с павильонами, пешеходные дорожки и современное освещение. На этом участке дороги также планируется установить сетчатые ограждения и горизонтальные барьеры для предотвращения миграции животных и снижения количества дорожно-транспортных происшествий во время миграции животных.
Дорога Вильнюс-Утена была построена в 1979-1985 годах и является единственной дорогой из бетонных блоков в Литве. В жаркое время года бетонные плиты на дороге часто деформировались, создавая угрозу безопасности движения. На дороге постоянно появлялись ямы и выбоины.