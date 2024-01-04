Призыв по принципу лотереи может стать последним

 
ELTA
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Lietuvos kariuomenės šauktiniai
Lietuvos kariuomenės šauktiniai
ФОТО: Lietuvos kariuomenė
Министерство обороны составило список призывников на 2024 год. Заместитель министра обороны Жильвинас Томкус подчеркивает, что это, наверное, последний раз, когда список призывников формируется по принципу лотереи.

"Я не знаю, сохранится ли эта традиция в следующем году, если будут приняты изменения в Закон о воинской обязанности. Не исключено, что это мероприятие станет последним – в такой форме, что мы проводим лотерею", — сказал журналистам Ж. Томкус.

"Мы надеемся, что Сейм одобрит предложения о внесении изменений в Закон о воинской обязанности, которые продолжат изменения, связанные с всеобщим призывом", - добавил вице-министр.

Как сообщает армия, список призывников будет представлен общественности на следующей неделе, до 10 января.

Отмечается, что список призывников составляется на основании данных регистра жителей. По словам директора Службы военного призыва и комплектования Литовской армии Арунаса Бальчюнаса, порядковый номер призывника в списке не является фактором, определяющим его приоритет прохождения службы.

ELTA напоминает, что в четверг Министерство обороны составило список призывников на 2024 год, он состоит из 27,2 тыс. лиц. На службу будут призваны 3 845 молодых людей. Также еще несколько сотен студентов или выпускников высших учебных заведений смогут пройти службу, участвуя в подготовке младших офицерских командиров, сообщает Литовская армия.

В сообщении напоминают, что обучающиеся в вузах страны в список включаться не будут, они будут включены один раз после окончания учебы.

Сообщается, что начало службы первых призывников планируется в начале февраля – в Батальоне воздушной обороны ВВС Литвы в Радвилишкисе.

Увеличиваются финансовые выплаты призывникам

С этого года повышенные выплаты на бытовые нужды будут получать и молодые люди, самостоятельно выбравшие обязательную начальную военную службу. Кроме того, с этого года увеличивается и единовременная накопительная выплата, которую получают призывники после прохождения службы, подчеркнул А. Бальчюнас.

"Для молодых людей, которые начнут службу в воинских частях, пособие на бытовые расходы увеличивается до 253 евро, было 180 евро. Это существенно увеличенная выплата. И, конечно же, накопительный платеж увеличивается почти на 300 евро – до 2 580 евро, в зависимости от оценки службы и пр. Всего за время службы молодые люди получают более 4800 евро", - сообщил журналистам А. Бальчюнас, добавив, что после в случае добровольной службы накопительные выплаты выше, чем у тех, кто призван в обязательном порядке.

По его словам, с 2024 года увеличатся и компенсации, которые молодые люди получают при отправке на процедуры призыва.

"За день, потраченный на проведение процедур, выплачиваемые теперь суточные – 11 евро, было 9 евро. А в случае расходов на поездку – это особенно актуально для тех, кто приезжает для проведения процедур из-за границы – оплачивается до 146 евро в одну сторону при поездке из европейских стран или 550 евро в одну сторону при поездке из неевропейских стран", - отметил представитель армии.

Всего потенциальных призывников в возрасте от 18 до 23 лет насчитывается около 79,5 тыс. В то же время призывников в возрасте 24-26 лет, которые уже завершили или отсрочили обучение в ВУЗах – около 4,5 тыс.

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