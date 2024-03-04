Призрак инфляции не ушел из Литвы: предупреждают относительно скидок на продукты

Иными словами, по словам Визицкаса, часть торговцев, не меняя цен, повышают общий их уровень. Еще пример: 200 г. сливочного масла стоит 2,49 евро, если раньше по акции можно было купить за 1,59, то сейчас – 1,69 евро. Оборот увеличивается за счет "канала" акций, так какое-то время будет наблюдаться рост цен.

"Вот пример: определенные части курицы стоили 2 евро за кг, сейчас уже больше 2 евро. Так мы увидим повышения уровня цен", – прибавил он.

"Молочный сектор продолжает повышать цены. Мясо: хотя цены на сырье стабилизировались, мы видим тенденцию повышения цен, меняется регулярная цена, акции – скидки меньше, чем были", – заметил эксперт.

По словам собеседника, видно, что несмотря на снижение цен на сырье, молочные товары не дешевеют.

"И тут одна из самых простых тактик – продать дороже единицу товара: два батона брать не будут", – заметил он.

"На рынке появилось больше денег, выросли зарплаты, выплаты. Еще один момент, снижаются продажи, я думаю, бизнес планирует, как забрать деньги с рынка", – сказал Delfi основатель портала Pricer.lt Арунас Визицкас.

"Можно сказать, что эта "машина" усвоения средств уже работает, мы видим некоторые признаки повышения цен", – сказал Визицкас.

Уровень потребительского доверия в Литве в последнее время вырос и был самый высокий в ЕС, составив около 3%. Положительный результат этот показатель демонстрирует в Польше, а в других странах показатели - со знаком "-".

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас не исключает, что этот показатель приведет к инфляции.

"В определенном смысле - да, особенно, если говорить об изменениях цен на продукты, ведь ситуация такова, что цены на энергоресурсы значительно снизились, и будут снижаться", – сказал он.