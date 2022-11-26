В этом списке Тракайский замок занял почетное второе место!
"Реконструированный Тракайский замок (он был построен во второй половине XIV в.) стоит на острове озера Гальве – это идеальная картина для открытки. Тракай находится всего в 24 км от Вильнюса, поэтому его можно посетить без проблем. В Тракай вы увидите готический замок, часовню из кирпича и камня и красивую природу", – сказано в американском журнале.
Правда, в списке почему-то нет ни одного польского, латвийского, эстонского, чешского, финского, швейцарского или шведского замка. Не упоминается также, на основе каких критериев составлялся список.
Список самых красивых европейских замков:
Замок Конви, Уэльс
Тракайский замок, Литва
Севильский Алькасар, Испания
Замок Бран, Румыния
Замок Эгешков, Дания
Замок Эйлин-Донан, Шотландия
Замок Шамбор, Франция
Предъямский замок, Словения
Аббатство Кайлмор, Ирландия
Замок Кастель-дель-Монте, Италия
Замок Шенонсо, Франция
Комплекс Альгамбра, Испания
Замок Гогенцоллерн, Германия
Замок Фредериксборг, Дания
Замок Бойнице, Словакия
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