В этом списке Тракайский замок занял почетное второе место!

"Реконструированный Тракайский замок (он был построен во второй половине XIV в.) стоит на острове озера Гальве – это идеальная картина для открытки. Тракай находится всего в 24 км от Вильнюса, поэтому его можно посетить без проблем. В Тракай вы увидите готический замок, часовню из кирпича и камня и красивую природу", – сказано в американском журнале.

Правда, в списке почему-то нет ни одного польского, латвийского, эстонского, чешского, финского, швейцарского или шведского замка. Не упоминается также, на основе каких критериев составлялся список.

Список самых красивых европейских замков:

Замок Конви, Уэльс

Тракайский замок, Литва

Севильский Алькасар, Испания

Замок Бран, Румыния

Замок Эгешков, Дания

Замок Эйлин-Донан, Шотландия

Замок Шамбор, Франция

Предъямский замок, Словения

Аббатство Кайлмор, Ирландия

Замок Кастель-дель-Монте, Италия

Замок Шенонсо, Франция

Комплекс Альгамбра, Испания

Замок Гогенцоллерн, Германия

Замок Фредериксборг, Дания

Замок Бойнице, Словакия