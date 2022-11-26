aA
Помните ли вы, самый красивый замок, который вам доводилось видеть во время путешествий? Возможно, он попал в список TOP26 самых красивых европейских замков, составленных американским журналом Condé Nast Traveler, пишет madeinvilnius.lt.
Trakų pilis
Trakų pilis
© DELFI / Laimonas Jankauskas

В этом списке Тракайский замок занял почетное второе место!

"Реконструированный Тракайский замок (он был построен во второй половине XIV в.) стоит на острове озера Гальве – это идеальная картина для открытки. Тракай находится всего в 24 км от Вильнюса, поэтому его можно посетить без проблем. В Тракай вы увидите готический замок, часовню из кирпича и камня и красивую природу", – сказано в американском журнале.

Правда, в списке почему-то нет ни одного польского, латвийского, эстонского, чешского, финского, швейцарского или шведского замка. Не упоминается также, на основе каких критериев составлялся список.

Список самых красивых европейских замков:

Замок Конви, Уэльс
Тракайский замок, Литва
Севильский Алькасар, Испания
Замок Бран, Румыния
Замок Эгешков, Дания
Замок Эйлин-Донан, Шотландия
Замок Шамбор, Франция
Предъямский замок, Словения
Аббатство Кайлмор, Ирландия
Замок Кастель-дель-Монте, Италия
Замок Шенонсо, Франция
Комплекс Альгамбра, Испания
Замок Гогенцоллерн, Германия
Замок Фредериксборг, Дания
Замок Бойнице, Словакия

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Цены огромные, но жители Литвы пока не экономят

Летом люди тратили очень много денег, эксперты...

Решено бороться с россиянами, "обеляющими" свою биографию перед приездом в Литву (2)

Министерство внутренних дел Литвы меняет порядок...

Премьер: Литва предупреждала, что Россия попытается повторить Голодомор

Литва предупреждала мир о том, что Россия попытается...

Умер глава МИД Беларуси Владимир Макей

Скончался министр иностранных дел Владимир Макей ....

Užimtumo tarnyba

Служба занятости указала, кто чаще не может найти работу в Литве

Служба занятости указала, что в первом полугодии 2022...