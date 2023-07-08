"Притяжение Литвы". Человек перед лицом истории. Лев Карсавин – историк, воображение, философия "всеединства"

Исторические работы Л. Карсавина раннего периода, основанные на обширном материале источников, посвящены истории средневековых религиозных течений и духовной культуры средневековья Западной Европы. С 1920-х гг. он развивал своеобразную версию "философии всеединства". Её главная мысль в том, что все органически цельные образования (человек, народ, человечество) суть различные виды всеединства, восходящие к высшему всеединству – динамичному принципу триединства, т. е. идее Святой Троицы в её православном прочтении, или Богу, вне Которого они существовать не могут. Карсавин опирался на раннехристианские учения (патристика, Ориген) и русскую религиозную философию, в особенности на традицию Владимира Соловьёва.

Карсавин в книге "Восток, Запад и русская идея" (1922 г.) писал, что российское общество того времени переживает самый глубокий исторический кризис, "наш XIII–XVI век". Но если велики опасности, но велики и надежды, и в них надо верить, исходя из идеи "всеединства". Он призывал к творческому самоутверждению, а не пассивной самоотдаче, к движению по пути к цели человечества через полное осуществление каждым его собственного идеального задания "во всякий и прежде всего в данный момент его бытия". Он не противопоставлял христианский культурный мир (в его понимании, "европейский" Запад вместе с США и Россия, еще искавшая пути своей «индивидуализации») и нехристианский культурный мир или "Восток" (Китай, Индия, Малая Азия и пр.), русскую идею и "другого", поскольку они переплетаются, взаимно дополняют друг друга. Он особенно подчеркивал значимость личной этики, неотрывной от общественной (на фоне крайне жестокой гражданской войны в России, репрессий большевиков, воинствующего атеизма). Обе должны были определять моральную приемлемость или неприемлемость акта и идеала теми плодами, которые они приносят. Таким образом, история (процесс развития), человек, общество и поступки здесь "многоедины", связаны между собою и предстают в свете этики, совести и "царства Божьего".