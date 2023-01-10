aA
Присужденная президенту Украины Владимиру Зеленскому Премия свободы будет вручена послу Украины в Литве Петру Беште. Планируется, что В. Зеленский примет участие в церемонии дистанционно.
Vladimiras Zelenskis
Vladimiras Zelenskis
© Imago / Scanpix

Об этом Elta информировала пресс-секретарь спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен Илона Петрове.

Премию свободы 2022 года Сейм присудил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Премию свободы 2022 года В. Зеленскому планируется вручить в День защитников свободы – 13 января 2023 г.

Сейм направлял В. Зеленскому приглашение принять непосредственное участие во вручении премии.

Парламент принял решение о Премии свободы 2022 года в соответствии с Законом о Премии свободы и решением Комиссии по Премии свободы.

Статьи по теме:
Сейм пригласил Зеленского в Литву на вручение Премии Свободы
Президент Украины Владимир Зеленский удостоен Премии свободы

Ежегодно присуждаемая Премия свободы направлена ​​на оценку достижений и вклада отдельных лиц и организаций в защиту прав человека, развитие демократии, содействие межгосударственному сотрудничеству и борьбу за свободное самоопределение и суверенитет народов Восточной и Центральной Европы.

Награда традиционно вручается в День защитников свободы – 13 января, напоминает ELTA.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Дорогие кредиты вызывают беспокойство у Центробанка Литвы: особенно тяжело будет тем, кто выплачивает ипотеку

Центробанк Литвы информирует, что в этом году у...

Количество свободных рабочих мест в Литве, как в 2008 г: готовятся к росту безработицы

В Литве на данный момент зафиксировано 27 000 свободных...

Эфир Delfi: положение в Соледаре и планируемые поставки вооружения для ВСУ из стран НАТО

Российские войска вечером начали штурм Соледара в...

Вильнюс уже сейчас превратился в каток, однако, по данным Grinda, скоро станет еще хуже

Во вторник с утра в Вильнюсе тротуары превратились в...

Самые большие зарплаты в ноябре были в вильнюсском отделении Fatmap

Литовское отделение британской компании Fatmap в ноябре...