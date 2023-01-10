Об этом Elta информировала пресс-секретарь спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен Илона Петрове.

Премию свободы 2022 года Сейм присудил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Премию свободы 2022 года В. Зеленскому планируется вручить в День защитников свободы – 13 января 2023 г.

Сейм направлял В. Зеленскому приглашение принять непосредственное участие во вручении премии.

Парламент принял решение о Премии свободы 2022 года в соответствии с Законом о Премии свободы и решением Комиссии по Премии свободы.

Ежегодно присуждаемая Премия свободы направлена ​​на оценку достижений и вклада отдельных лиц и организаций в защиту прав человека, развитие демократии, содействие межгосударственному сотрудничеству и борьбу за свободное самоопределение и суверенитет народов Восточной и Центральной Европы.

Награда традиционно вручается в День защитников свободы – 13 января, напоминает ELTA.