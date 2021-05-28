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Принудительную посадку самолета в Минске расследуют правоохранительные органы Литвы и Польши, а также Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов Америки, сообщил глава бюро Криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.
Принудительную посадку самолета в Минске расследуют правоохранительные органы Литвы, Польши и США
© DELFI montažas / Scanpix

"Наряду с расследованием, начатым в Польской Республике, мы располагаем информацией от коллег из США о том, что собственное расследование начало ФБР. Мы также интенсивно сотрудничаем с коллегами из Ирландии, с коллегами из Греции – это происходит ежедневно, круглосуточно", – сказал журналистам Р. Кишкис.

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По его словам, опрошены члены экипажа Ryanair, а также "около 90% всех пассажиров самолета".

Заместитель Генпрокурора Литвы Гитас Иванаускас сказал, что самолет ирландской авиакомпании Ryanair еще находится в Вильнюсском аэропорту, поскольку не закончены все запланированные следствием действия. После их выполнения самолет сможет покинуть Литву. В ближайшие дни планируется провести дополнительный осмотр самолета.

Он также заверил, что в данный момент вместе с польской прокуратурой создается объединенная следственная группа, в этой стране досудебное расследование проводится в связи с тем, что этот самолет зарегистрирован в Польше.

По словам Р. Кишкиса, ФБР, скорее всего, начало расследование, поскольку располагало информацией о том, что среди пассажиров были и граждане США.

"Естественно, поскольку, возможно, есть информация о том, что среди пассажиров были и их граждане, страна сама решает, начинать или не начинать расследование", – сказал он.

Глава Криминальной полиции также подтвердил, что Вильнюсский аэропорт получил письмо с угрозами о том, что в самолете заложена бомба, как сообщалось, впоследствии эта информация не подтвердилась.

"Письмо получил, когда – не будем отвечать, мы эту информацию проверяем и оцениваем", – сказал Р. Кишкис.

Он также сказал, что в четверг поступил и ответ Беларуси через канал Интерпола.

"Содержание очень краткое, что в Минске приземлился самолет, что в Минске были высажены и остались там пять пассажиров, среди них и – Роман Протасевич, в отношении которого поводится досудебное расследование, и который был задержан в рамках досудебного расследования, проводимого белорусскими правоохранительными органами", – отметил Р. Кишкис.

И заместитель прокурора, и Р. Кишкис подтвердили, что в ближайшие дни планируется направить в Беларусь просьбу о правовой помощи.

23 мая, после обеда, в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был вынужден повернуть в столицу Беларуси. Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного канала Nexta Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

В связи с этим инцидентом лидеры ЕС договорились запретить белорусским авиакомпаниям летать в страны блока и призвали авиакомпании ЕС не летать в белорусском воздушном пространстве, а чтобы повысить давление на режим, ЕС рассматривает введение секторных санкций для Минска.

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