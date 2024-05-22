Прием документов в высшие учебные заведения Литвы начинается 1 июня - что важно знать

Ожидается, что на места с государственным финансированием будет принято столько же первокурсников, сколько и в прошлом году - 12,7 тысячи. Что важно знать абитуриентам?
1. Одинаковые минимальные вступительные требования для мест, финансируемых и не финансируемых государством.
В целях повышения качества высшего образования и готовности студентов к обучению Сейм в 2021 году принял поправки к Закону о науке и высшем образовании, согласно которым с 2024 года все абитуриенты высших учебных заведений должны соответствовать единым минимальным вступительным требованиям.
Для поступления на финансируемые и нефинансируемые государством места в государственных и негосударственных высших учебных заведениях необходимо выполнить следующие требования:
- сдать три государственных экзамена на аттестат зрелости: литовский язык и литература, математика (не относится к абитуриентам художественных вузов) и экзамен по выбору абитуриента (выпускникам краткосрочных курсов выбирать экзамен не нужно);
- средняя арифметическая оценка трех государственных экзаменов на аттестат зрелости должна быть не ниже базового уровня успеваемости (36 баллов) для поступления в университет и не ниже удовлетворительного (16 баллов) для поступления в колледж;
- необходимо набрать минимальный общий балл вступительного конкурса, установленный самими высшими учебными заведениями.
Эти минимальные требования будут применяться к выпускникам школ, заканчивающим обучение в этом и последующих годах. К выпускникам прошлых лет будут применяться требования, действовавшие в год их выпуска.
2. Для абитуриентов из социально уязвимых слоев населения будет создана отдельная конкурсная очередь
В этом году вводится дополнительная конкурсная очередь для претендентов на места в государственных вузах из семей с очень низким уровнем дохода, сирот в возрасте не старше 25 лет, приемных детей, лиц с коэффициентом вовлеченности 45 % или ниже, тяжелой или умеренной степенью инвалидности, выпускников краткосрочных курсов и лиц, имеющих не менее чем 2-летний опыт практической деятельности. Практической деятельностью также считается волонтерство по контракту и военная служба.
К претендентам этой очереди предъявляются те же требования к академической подготовке, что и ко всем претендентам.
Вторая конкурсная очередь будет получать не менее 10 % от общего объема государственного финансирования. Это позволит принять во вторую конкурсную очередь почти 1 300 студентов из социально уязвимых слоев населения, которые будут учиться бесплатно.
Как и все абитуриенты, претенденты на участие во второй конкурсной очереди смогут подать заявление с 1 июня, зарегистрировавшись в информационной системе общего приема LAMA BPO. При заполнении анкеты необходимо будет указать, что вы подходите под вторую конкурсную очередь, то есть соответствуете хотя бы одному из критериев этой очереди. Система соберет большую часть информации из реестров, поэтому дополнительные документы потребуются только в исключительных случаях.
3. Педагогика, информационные технологии, инженерное дело - приоритетные программы обучения
В соответствии с растущим спросом на определенных специалистов, в этом году увеличено количество финансируемых государством учебных мест в области педагогики, информатики, сестринского дела и акушерства, а также на программах подготовки должностных лиц. Это делается для того, чтобы как можно больше молодых людей, отвечающих вступительным требованиям, смогли поступить на эти приоритетные специальности.
Уже третий год подряд студенты, выбирающие наиболее востребованные педагогические специальности - математику, литовский язык и литературу, французский, немецкий, физику, химию, биологию, историю, географию, информационные технологии, начальное образование и специальное образование, - смогут воспользоваться приоритетной поддержкой.
В зависимости от финансовых возможностей государства, студенты, обучающиеся на финансируемых государством курсах бакалавриата по специальности «Образование и смежные педагогические дисциплины» по этим специальностям, смогут получать ежемесячную стипендию в размере 357,5 евро (6,5 - базовых социальных выплат).
Студенты, обучающиеся по приоритетным специальностям педагогического профессионального образования и на последнем курсе бакалавриата, смогут получать целевое пособие в размере 605 евро (11 базовых социальных выплат). Эти пособия будут доступны тем, кто заключил контракт с муниципалитетом или школой и обязуется проработать там не менее 3 лет в течение последующих 5 лет после окончания вуза, по меньшей мере, 0,7 ставки.
4. Упрощенная модель студенческого кредита
Чтобы помочь студентам начать самостоятельную жизнь в более стабильных финансовых условиях, с этого года студенты, оформившие государственные студенческие займы, получат еще больше льгот по их погашению.
Период погашения студенческих кредитов был увеличен с 1 до 2 лет после окончания обучения. Период погашения составляет до 15 лет, но можно начать погашение или полностью погасить кредит досрочно, еще во время учебы.
Студенты, получающие социальную помощь и уже имевшие пять отсрочек по выплате кредита из-за недостаточного дохода, освобождаются от выплаты кредита.
Спортсмены-высококлассники, обучающиеся в учебных заведениях, не финансируемых государством, также будут освобождены от выплаты студенческих кредитов. Спортсмены с высокими результатами проводят большую часть времени, тренируясь и участвуя в спортивных соревнованиях, что сказывается на их успеваемости и затрудняет доступ к финансируемым государством местам в высших учебных заведениях. Освобождение спортсменов от выплаты студенческих кредитов способствует получению ими образования во время спортивной карьеры и облегчает их выход на рынок труда после завершения спортивной карьеры.
Более подробную информацию о студенческих кредитах, предоставляемых государством, можно найти на сайте Национального фонда обучения.
5. Прием в реорганизуемые высшие учебные заведения
В настоящее время пять государственных колледжей реорганизуются в рамках плана правительства по укреплению государственных колледжей и повышению качества образования в колледжах:
- Вильнюсский колледж технологии и дизайна объединяется с Вильнюсским колледжем;
- Алитусский колледж объединяется с Каунасским колледжем и станет подразделением Каунасского колледжа в Алитусе;
- Каунасский технический колледж и Каунасский колледж лесного хозяйства и природообустройства объединяются в единый Литовский инженерный колледж в Каунасе;
- Литовская морская высшая школа объединяется с Вильнюсской ТЕХ - Литовской морской академией - и станет ее подразделением в Клайпеде.
- Мариямпольский колледж присоединяется к Университету Миколаса Рёмериса и станет его подразделением в Мариямполе.
Процедура приема для желающих начать обучение в этих колледжах в этом году остается неизменной. Реорганизация колледжей не повлияет на организацию учебного процесса.
6. Иностранцы, получившие среднее образование в Литве, смогут поступать по единой процедуре
С этого года иностранцы, имеющие постоянный или временный вид на жительство в Литве и получившие среднее образование в Литве, смогут подавать заявления на получение финансируемых государством учебных мест. При этом они должны соответствовать минимальным вступительным требованиям.
На украинцев также будет распространяться единая процедура приема - с этого года они будут подавать документы в литовские вузы так же, как и все остальные абитуриенты. В этом году украинские выпускники по-прежнему могут быть освобождены от экзамена по литовскому языку. Тем, кто не сдаст этот экзамен, будет подсчитан годовой балл.
Иностранцы, получившие среднее образование в Литве в предыдущие годы и желающие поступить в вуз в этом году, также смогут подать документы по общей процедуре.
7. Даты, о которых следует помнить
Заявления о приеме в высшие учебные заведения будут приниматься в информационной системе LAMA BPO с 1 июня по 24 июля 12 часов дня. Приглашения на зачисление выпускники получат до 12 часов дня 31 июля.
Заключение договоров с отобранными абитуриентами будет проходить в электронном виде с 31 июля в 15:00 до 2 августа в 16:00, а также лично в вузах 1-2 августа в 16:00.
Первый этап дополнительного приема будет проходить с 5 по 8 августа, второй - с 19 по 22 августа.
Более подробную информацию о приеме в вузы в 2024 году можно получить на сайте LAMA BPO.